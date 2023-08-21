Политолог Николай Давыдюк предположил 24 Каналу, какова основная цель такого визита. Примечательно, что "ораторские" способности Лукашенко сокращают его влияние в политическом мире. Диктатор постепенно теряет свое могущество, а у Китая в коалиции с Россией уже есть грандиозный план.

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Беларусь дважды оккупирована

Вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что своими "громкими" заявлениями показывает свою мощь и умение тонко "играть" на международной арене. На самом же деле это выглядит так, будто его мозг полностью съели деньги. Можно провести параллель – больной человек из психушки считает себя Наполеоном и идет на очередную битву, так же "тонко" планируя свою "спецоперацию".

Лукашенко оторван от реальности. Его страна оккупирована, причем дважды – один раз Россией, второй раз Китаем,

– подчеркнул политолог.

По мнению Давидюка, министр обороны Китая не для экскурсии приезжал в Беларусь – это ревизии новых территорий Пекина. Вероятно, Беларусь через 10 – 20 лет заговорит на китайском языке. Ведь 100 тысяч китайцев, приехавших в страну с 2010 по 2020 годы, имеют двойное предназначение.

Давидюк предположил, зачем министр обороны Китая приезжал в Беларусь: смотрите видео

Предположим, что китайцы могут быть армией или расквартированы. Учитывая то, как граждане Китая быстро продолжают свой род, количество китайцев в Беларуси может возрасти до 1 – 2 миллионов. Впоследствии они станут большинством, а россияне – меньшинством. И все, эпоха Беларуси подойдет к концу.

Белорусам следует действовать

Председательство Китая и России создаст значительные проблемы для Украины, ведь иметь такого врага на Севере дело плачевное. Поэтому задача Украины – устранить Александра Лукашенко политическим путем.

"Нужно пробудить Беларусь. К большому сожалению, наши соседи спят. Сейчас говорить, что от них ничего не зависит – стыд и позор. Они приравнивают себя к россиянам. Только у россиян меньшая угроза со стороны Китая. Поэтому Беларусь на грани исчезновения", – заметил Давидюк.

Белорусам нужно мобилизоваться, избрать другого президента и начинать внутренние процессы. Отсидеться в стороне не получится.

Пора спасать Беларусь настало. Действуйте. Ибо вам места в вашей стране не будет. Вы будете следующим Курдистаном, когда белорусы будут, а Беларусь – нет,

– резюмировал Николай Давидюк.

Визит министра обороны Китая в Белоруссию и Россию: что известно