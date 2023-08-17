Пекин пытается показать, что продолжает сотрудничать с Москвой, и выяснить, какие у Кремля планы на войну против Украины. Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Канала мнение, что КНР также дает определенные сигналы для Запада.

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"В некоторой степени это сигналы для Запада, что Китай не забывает об усилении своих позиций, расширении сферы влияния и отправляет туда человека, который находится под санкциями США. Здесь не просто так такой выбор", – считает политолог.

Беларусь – удобный партнер для КНР

Рейтерович отметил, что Китай на Беларусь смотрит как на младшего партнера. На перспективу Пекин больше заинтересован в таком союзнике, чем в России. Беларусь очень удобна из-за своего географического положения.

На перспективу это может быть трамплин в Европу. Беларусь расположена возле границ с ЕС. По состоянию на сегодняшний день Беларусь исповедует те же политические ценности, что и Китай. Эту страну можно будет использовать для продолжения дальнейшей экономической экспансии непосредственно в европейские страны,

– объяснил он.

Лукашенко также заинтересован в таком сотрудничестве. Он активно приглашает китайский бизнес в Белоруссию. Кроме того, так он может как-то противодействовать России и показывать, что они не совсем зависят от Кремля и могут иметь влиятельного партнера.

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Причины визита в Россию

По мнению политолога, Китай недавно принял участие во встрече в Джидде. Это не очень понравилось России. Пекин хочет показать, что хоть и имеет свои интересы там, но продолжает сотрудничество с Москвой. Также КНР интересуют планы Кремля относительно войны против Украины.

Визит на такой долгий период – это в том числе и желание непосредственно на месте ознакомиться с ситуацией и выяснить, как Россия ведет войну против Украины, насколько долго она затянется, какие планы у Кремля, как она планирует их реализовывать. Конечно, это не означает, что Россия расскажет все свои планы для китайских партнеров,

– допустил Рейтерович.

Для Пекина очень важна тема нераспространения ядерного оружия. Сейчас точно не известно, в каком количестве, куда перевезли и где хранится российское ядерное оружие на территории Беларуси. Ли Шанфу может поднять эту тему.

Обратите внимание! Ли Шанфу начал занимать должность министра обороны Китая в марте 2023 года. Его первой заграничной поездкой стал визит в Россию, где он встречался с Владимиром Путиным.

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