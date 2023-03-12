65-летний генерал был назначен министром во время Всекитайского собрания народных представителей. Ли Шанфу включен в обновленный состав Центрального военного совета КНР.

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Почему китайский генерал оказался под санкциями США

Ли Шанфу более 30 лет работал на космодроме Сечан, в том числе возглавлял его в течение 10 лет.

Как руководитель учреждения Ли Шанфу стал объектом у санкций, введенных Государственным департаментом США в сентябре 2018 года в связи с закупкой 10 боевых самолетов Су-35 и оборудования, принадлежащего зенитно-ракетному комплексу С-400.

Известно, что закупку проводили у основного российского экспортера вооружений – "Рособоронэкспорт".

Государственный департамент Соединенных Штатов ввел широкомасштабные ограничения против российских юридических лиц и Ли, чтобы " положить на Россию расходы в ответ на ее вмешательство в американский избирательный процесс, развязывание войны на востоке Украины и другую злонамеренную деятельность".

Санкции включают в себя запрет на операции с иностранной валютой под юрисдикцией США, запрет на операции с финансовой системой Соединенных Штатов, а также блокирование всего имущества на территории США и запрет на получение визы.

Какую роль сыграет Ли Шанфу в обороне Китая

Эксперты считают, что опыт Ли как технократа поможет ему сыграть ключевую роль в достижении промежуточных целей президента Си Цзиньпина в отношении Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Оперативный и технологический опыт следующего министра обороны Китая особенно актуален, учитывая, что НОАК стремится к 2049 году стать армией мирового уровня,

– говорится в сообщении.

Американское издание Bloomberg предполагает, что это назначение может создать потенциально неудобную ситуацию, если Ли Шанфу когда-нибудь встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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