Пекін намагається показати, що продовжує співпрацювати з Москвою, та з'ясувати, які у Кремля плани на війну проти України. Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що також КНР дає певні сигнали для Заходу.

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"Певною мірою це сигнали Заходу, що Китай не забуває про посилення своїх позицій, розширення сфери впливу та відправляє туди людину, яка перебуває під санкціями США. Тут не просто так такий вибір", – вважає політолог.

Білорусь – зручний партнер для КНР

Рейтерович зазначив, що Китай на Білорусь дивиться як на молодшого партнера. На перспективу Пекін більше зацікавлений у такому союзнику, ніж у Росії. Білорусь дуже зручна через своє географічне розташування.

На перспективу це може бути своєрідний трамплін у Європу. Білорусь розташована біля кордонів з ЄС. Станом на сьогодні Білорусь сповідує ті ж політичні цінності, що й Китай. Цю країну можна буде використовувати для продовження подальшої економічної експансії безпосередньо у європейські країни,

– пояснив він.

Лукашенко також зацікавлений у такій співпраці. Він активно запрошує китайський бізнес у Білорусь. Крім того, так він може у якийсь спосіб протидіяти Росії та показувати, що вони не зовсім залежать від Кремля та можуть мати впливового партнера.

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Причини візиту у Росію

На думку політолога, Китай нещодавно взяв участь у зустрічі у Джидді. Це не дуже сподобалось Росії. Пекін хоче показати, що хоч і має свої інтереси там, але продовжує співпрацю із Москвою. Також КНР цікавлять плани Кремля щодо війни проти України.

Візит на такий довгий період – це зокрема і бажання безпосередньо на місці ознайомитись із ситуацією та з'ясувати, у який спосіб Росія веде війну проти України, наскільки довго вона затягнеться, які плани у Кремля, як вона планує їх реалізовувати. Звичайно, це не означає, що Росія розповість усі свої плани для китайських партнерів,

– припустив Рейтерович.

Для Пекіна дуже важлива тема нерозповсюдження ядерної зброї. Зараз точно не відомо, у якій кількості, куди перевезли та де зберігають російську ядерну зброю на території Білорусі. Лі Шанфу може підняти цю тему.

Зверніть увагу! Лі Шанфу почав обіймати посаду міністра оборони Китаю у березні 2023 року. Його першою закордонною поїздкою став візит до Росії, де він зустрічався з Владіміром Путіним.

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