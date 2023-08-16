Заступник керівника Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу, що білоруський диктатор поки не може налагодити виробництво комплексів "Полонез". Китай може у цьому допомогти.
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Усе залежить від Китаю
Павло Латушко пояснив, що шасі під "Полонез" виготовляє Мінський завод колісних тягачів, який перебуває під санкціями. Усю "начинку", зокрема і ракету, робить Китай. Однак Пекін не поділився технологіями налагоджувальними схемами, тому поки не можуть налагодити виробництво. Росія поки відмовляється купувати ці РСЗВ, усе залежить від КНР.
За його словами, Лі Шанфу планують повезти на польові навчання на полігон. Можливо, Лукашенко хоче показати китайському міністру оборони проблематику та поговорити про розвиток співпраці.
Тому оборонно-промисловий комплекс буде головною темою. А друга тема – міністр оборони привезе Лукашенку якесь послання щодо дестабілізації ситуації на кордоні. Польща, Литва та Латвія дали сигнал, що буде, якщо Лукашенко не зупиниться. Думаю, що приїхала відповідь з Китаю для Лукашенка,
– вважає він.
Латушко про візит міністра оборони Китаю до Білорусі: дивіться відео
Візит Лі Шанфу до Білорусі: що відомо
- З 14 до 19 серпня міністр оборони Китаю Лі Шанфу перебуватиме у шестиденне турне, в рамках якого вже відвідав 11 Московську конференцію з міжнародної безпеки та приїхав до Білорусі.
- Зазначалося, що під час свого візиту до Білорусі Лі Шанфу зустрінеться з керівництвом країни і керівниками білоруської армії. У Білорусі він відвідає кілька місцевих військових частин.
- Зауважимо, що Лі Шанфу почав обіймати свою посаду у березні 2023 року. Його першою закордонною поїздкою став візит до Росії, де він зустрічався з Владіміром Путіним.
- На початку червня у Сінгапурі відбувався саміт з питань безпеки Шангрі-Ла. Там міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з Лі Шанфу. Китайський міністр запропонував використати "всі можливі засоби", щоб спробувати припинити війну Росії, а також пообіцяв розширити військовий зв'язок з Києвом.