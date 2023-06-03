Подробиці розмови наразі невідомі, пише видання. Разом з тим нагадує, що Україна та Китай раніше домовились про "поглиблене спілкування" з питань врегулювання війни.

Наприкінці квітня відбулася телефонна розмова президента Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна, за підсумками якої Пекін призначив спецпредставника для "поглибленого спілкування" щодо врегулювання війни. 17 травня спеціальний представник Китаю Лі Хуей прибув до Києва та провів низку зустрічей з українським керівництвом у Києві. Після цього китайський дипломат провів також консультації у Польщі, Німеччині та Франції,

– пише видання.

Нагадаємо, що у Сінгапурі стартував Азійський саміт безпеки "діалог Шангрі-Ла", у центрі якого, як очікується, стане питання загострення конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм.

Китай також відхилив прохання США про зустріч керівників оборонних відомств обох країн.