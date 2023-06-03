Подробности разговора пока неизвестны, пишет издание. Вместе с тем, напоминает, что Украина и Китай ранее договорились об "углубленном общении" по вопросам урегулирования войны.

В конце апреля состоялся телефонный разговор президента Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина, по итогам которого Пекин назначил спецпредставителя для «углубленного общения» по урегулированию войны. 17 мая специальный представитель Китая Ли Хуэй прибыл в Киев и провел ряд встреч с украинским руководством в Киеве. После этого китайский дипломат также провел консультации в Польше, Германии и Франции,

– пишет издание.

Напомним, что в Сингапуре стартовал Азиатский саммит безопасности "диалог Шангри-Ла", в центре которого, как ожидается, станет вопрос обострения конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем.

Китай также отклонил прошение США о встрече руководителей оборонных ведомств обеих стран.