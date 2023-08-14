З 14 до 19 серпня Лі Шанфу вирушить у шестиденне турне, в рамках якого відвідає 11 Московську конференцію з міжнародної безпеки та приїде до Білорусі.

Дивіться також Точка неповернення для Росії: чи стане саміт у Джидді новою Касабланкою і яка роль Китаю

Лі Шанфу планує відвідати військові частини в Білорусі

Очікується, що під час Московської конференції з міжнародної безпеки китайський міністр виступить з промовою і зустрінеться з керівниками оборонних відомств Росії та інших країн.

Під час свого візиту до Білорусі Лі зустрінеться з керівництвом країни і керівниками білоруської армії. У Білорусі він відвідає кілька місцевих військових частин.

Востаннє Лі, який очолював Міноборони Китаю у березні 2023 року, відвідував Росію у квітні, коли він зустрічався з президентом Росії Владіміром Путіним.

Зазначимо, що Лі – генерал і ветеран китайської військової модернізації, потрапив під санкції Сполучених Штатів у 2018 році через транзакції з російським державним експортером зброї "Рособоронекспорт", коли він очолював Департамент розвитку обладнання китайської армії.

Раніше Лі зустрівся з міністром оборони України