З 14 до 19 серпня Лі Шанфу вирушить у шестиденне турне, в рамках якого відвідає 11 Московську конференцію з міжнародної безпеки та приїде до Білорусі.
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Лі Шанфу планує відвідати військові частини в Білорусі
Очікується, що під час Московської конференції з міжнародної безпеки китайський міністр виступить з промовою і зустрінеться з керівниками оборонних відомств Росії та інших країн.
Під час свого візиту до Білорусі Лі зустрінеться з керівництвом країни і керівниками білоруської армії. У Білорусі він відвідає кілька місцевих військових частин.
Востаннє Лі, який очолював Міноборони Китаю у березні 2023 року, відвідував Росію у квітні, коли він зустрічався з президентом Росії Владіміром Путіним.
Зазначимо, що Лі – генерал і ветеран китайської військової модернізації, потрапив під санкції Сполучених Штатів у 2018 році через транзакції з російським державним експортером зброї "Рособоронекспорт", коли він очолював Департамент розвитку обладнання китайської армії.
Раніше Лі зустрівся з міністром оборони України
- На початку червня міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з Лі Шанфу. Зустріч відбулася у Сінгапурі, де відбувався саміт з питань безпеки Шангрі-Ла.
- Лі Шанфу запропонував Резнікову використати "всі можливі засоби", щоб спробувати припинити війну Росії, а також пообіцяв розширити військовий зв'язок з Києвом.
- Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів, що під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місці.
- Варто додати, що перед безпековим форумом у Сінгапурі китайська сторона відхилила прохання США про зустріч міністрів оборони країн. Китайські офіційні особи не пояснили причину відмови міністра.