Китай відхилив запрошення США 30 травня, а надійшло воно ще на початку місяця. У Пентагоні наголосили, що вірять у відкрите спілкування. Потрібно гарантувати, що конкуренція не перейде в конфлікт.

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Міністри будуть в Сінгапурі

Остін і Шанфу прибудуть до Сінгапуру на форум, який відкриється 2 червня. Це неформальна зустріч представників оборонних відомств і аналітиків, під час якої відбувається низка паралельних зустрічей.

Очікується, що обидва проведуть двосторонні зустрічі з колегами з різних країн регіону.

Китай не пояснив причин

Китайські офіційні особи не пояснили причину відмови міністра. Експерти вважають, що можливою причиною є роздратування Пекіна через санкції США. Нагадаємо, Штати запровадили санкції проти Лі Шанфу у 2018 році. Обмеження наклали за участь в угодах із купівлі російських літаків Су-35 і систем С-400.

На початку травня повідомляли, що США домагаються зустрічі глави Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони Китаю Лі Шанфу. Штати вчергове намагались відновити контакти по лінії військових, але Пекін відхиляв численні прохання.