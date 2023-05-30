Китай отклонил приглашение США 30 мая, а поступило оно еще в начале месяца. В Пентагоне подчеркнули, что верят в открытое общение. Следует гарантировать, что конкуренция не перейдет в конфликт.

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Министры будут в Сингапуре

Остин и Шанфу прибудут в Сингапур на откроющийся 2 июня форум. Это неформальная встреча представителей оборонных ведомств и аналитиков, в ходе которой проходит ряд параллельных встреч.

Ожидается, что оба проведут двусторонние встречи с коллегами из разных стран региона.

Китай не объяснил причин

Китайские официальные лица не объяснили причину отказа министра. Эксперты считают, что возможной причиной является раздражение Пекина из-за санкций США. Напомним, Штаты ввели санкции против Ли Шанфа в 2018 году. Ограничения наложили на участие в сделках по покупке российских самолетов Су-35 и систем С-400.

В начале мая сообщалось, что США добиваются встречи главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу. Штаты в очередной раз пытались возобновить контакты по линии военных, но Пекин отклонял многочисленные просьбы.