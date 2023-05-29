Мао Нин отреагировала на публикацию The Wall Street Journal. Американское медиа написало, что Ли Хуэй вроде бы предлагал отдать России часть территории Украины для прекращения войны.

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Что сказала представительница МИД Китая

Китайская дипломатка фактически опровергла предположение WSJ о том, что Ли Хуэй якобы предложил оставить российским захватчикам временно оккупированные территории Украины. Стоит заметить, что спикерка МИД Китая сделала это не на прямую, а осторожно подбирая слова.

Она сначала сослалась на слова министра иностранных дел Украины. А затем Мао Нин добавила, что Ли Хуэй во время встречи со сторонами, имеющими отношение к "украинскому кризису" (войне – 24 Канал), подробно осветил позицию Китая и достиг большего международного консенсуса.

К слову, Ли Хуэй ранее был послом Китая в России. Он стал спецпредставителем Пекина в Украине после разговора Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.

Как отреагировала Украина

Ранее Дмитрий Кулеба усомнился в правдивости публикации WSJ. Глава украинской дипломатии заявил, что пообщался с европейскими коллегами, и ни один из них не подтвердил достоверность данных.

Украинский министр призвал всех сохранять холодный ум и здравый смысл. Также он посоветовал не реагировать эмоционально на любую публикацию в интернете.

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