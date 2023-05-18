Об этом 24 Каналу сообщила главная консультантка Института стратегических исследований Алина Гриценко. По ее словам, вполне правильно то, что "первой остановкой" турне стала именно Украина.
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"То, что делает Ли Хуэй, называется "челночная дипломатия", она может длиться годами. Это "зондирование почвы". Миссия направленная на сбор информации и точек зрения всех сторон – всех ключевых стран, вовлеченных в этот конфликт", – пояснила аналитик.
Какие вопросы интересуют Китай
Гриценко отметила, что Ли Хуэй хочет услышать мнения мировых лидеров по следующим вопросам:
- дальнейшее развитие российско-украинской войны;
- сценарии завершения конфликта;
- оценка успеха контрнаступления Украины;
- отношение к России;
- место России после окончания войны.
"Украина была первой остановкой в этом турне. Далее он поедет в Польшу, Германию и Францию для "сверки часов". Напоследок спецпредставитель Китая посетит Россию, чтобы передать привет от всех европейских лидеров и услышать новое от самой Москвы", – сказала аналитик.
Зачем Ли Хуэй приехал в Украину: смотрите видео
Китай хочет закрепить имидж "миротворца"
Гриценко отметила, что Китаю важно понять для себя, как общаться со всеми сторонами и найти баланс.
Все это ориентировано на построение правильной стратегии поведения для Китая. Теперь ему важно закрепить репутацию миротворца и посредника, а также успех на Ближнем Востоке. Для Пекина это вопрос имиджа,
– подчеркнула аналитик.
Гриценко добавила, что Ли Хуэй находится на своем месте, потому что очень хорошо знает регион.
Что известно о спецпредставителе Китая Ли Хуэе
- Назначению Ли Хуэя предшествовал телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином. Это было впервые после полномасштабного вторжения России.
- Спецпредставитель Китая ранее являлся директором департамента Европы и Центральной Азии, а также заместителем министра иностранных дел Китая.
- С 2009 по 2019 год Ли Хуэй работал послом Китая в России.