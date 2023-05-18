Об этом 24 Каналу сообщила главная консультантка Института стратегических исследований Алина Гриценко. По ее словам, вполне правильно то, что "первой остановкой" турне стала именно Украина.

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"То, что делает Ли Хуэй, называется "челночная дипломатия", она может длиться годами. Это "зондирование почвы". Миссия направленная на сбор информации и точек зрения всех сторон – всех ключевых стран, вовлеченных в этот конфликт", – пояснила аналитик.

Какие вопросы интересуют Китай

Гриценко отметила, что Ли Хуэй хочет услышать мнения мировых лидеров по следующим вопросам:

дальнейшее развитие российско-украинской войны;

сценарии завершения конфликта;

оценка успеха контрнаступления Украины;

отношение к России;

место России после окончания войны.

"Украина была первой остановкой в этом турне. Далее он поедет в Польшу, Германию и Францию для "сверки часов". Напоследок спецпредставитель Китая посетит Россию, чтобы передать привет от всех европейских лидеров и услышать новое от самой Москвы", – сказала аналитик.

Зачем Ли Хуэй приехал в Украину: смотрите видео

Китай хочет закрепить имидж "миротворца"

Гриценко отметила, что Китаю важно понять для себя, как общаться со всеми сторонами и найти баланс.

Все это ориентировано на построение правильной стратегии поведения для Китая. Теперь ему важно закрепить репутацию миротворца и посредника, а также успех на Ближнем Востоке. Для Пекина это вопрос имиджа,

– подчеркнула аналитик.

Гриценко добавила, что Ли Хуэй находится на своем месте, потому что очень хорошо знает регион.

Что известно о спецпредставителе Китая Ли Хуэе