Візит міністра оборони Китаю до Москви триває на тлі військових навчань Тихоокеанського флоту Росії, який проведе ракетні стрільби у водах, які Японія вважає своїми. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій спробував розібратися, в яку грають Китай і Росія.

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Чому небезпечна постать Лі Шанфу

Під час візиту китайського міністра оборони Лі Шанфу до Москви вже відбулася його зустріч із диктатором Путіним. Обидва заявили про розширення військової співпраці обох країн. По суті ця зустріч поклала початок чотириденному візиту Лі до Росії.

Це перша закордонна поїздка Лі після його вступу на посаду очільника Міноборони минулого місяця. Ще більш небезпечно, що такий візит відбувається у той момент, коли західні країни посилили тиск на Пекін, щоб той підштовхнув Путіна припинити війну проти України.

Зокрема, це було однією з тем візитів європейських лідерів до Пекіна цього місяця.

І, перш ніж заглиблюватися у подробиці сьогоднішнього візиту Лі Шанфу до Москви, коротко слід нагадати, чому саме його постать небезпечна.

Лі є ветераном військової модернізації Китаю, за що і отримав посаду міністра. У 2018 році він потрапив під санкції США через операції з російським державним експортером озброєнь "Рособоронекспорт", коли він очолював Департамент розвитку військового обладнання Китаю.

Тоді Лі Шанфу домовився з росіянами про поставку до Китаю літаків Су-35 та обладнання для зенітно-ракетних систем С-400. Отже, його минуле може вказати на те, що і зараз він волів би розбудовувати військові зв'язки з Росією.

І от тепер ця поїздка Лі Шанфу до Москви є прямим продовженням візиту до Росії китайського лідера Сі Цзіньпіна минулого місяця, під час якого Сі та Путін ще більше зміцнили зв’язки між своїми країнами та пообіцяли "поглибити взаємну довіру у військовій сфері та зміцнити військовий обмін та співпрацю".

Під час зустрічі з Лі Шанфу Путін назвав нещодавній візит Сі до Росії "дуже продуктивним" і сказав, що відносини між Росією та Китаєм розвиваються добре у всіх сферах, включаючи військові відомства.

Диктатор Путін розповів, що наразі Росія і Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств. Країни також проводять спільні навчання.

Путін вважає, що військове співробітництво РФ і Китаю – є одним із найважливіших напрямів, який зміцнює стратегічні відносини двох країн. Ну і звісно Путін запевнив, що саме військова співпраця ️між країнами є основою для зміцнення стратегічного характеру відносин між Росією та Китаєм.

Зі свого боку Лі Шанфу сказав Путіну, що довіра між військовими двох країн лише посилилася.

Тривожна заява Путіна

І тут варто розуміти, що такі заяви лунають від міністра оборони Китаю якраз у той час, коли Росія проводить навчання Тихоокеанського флоту. Зокрема, сьогодні перед зустріччю з Лі Шанфу диктатор Путін викликав до себе міністра оборони РФ Сергєя Шойгу.

Обговорювали вони якраз питання навчань у Тихому океані, але далі Путін цинічно заявив, що Україна залишається пріоритетом для російських військ.

У цьому контексті Путін брехливо заявив, що Росія нібито захищає народ на окупованих територіях України. Але далі від Путіна пролунала тривожна заява.

Під час обговорення так званої "раптової перевірки" на Тихоокеанському флоті він сказав, що російський флот можуть використовувати "в конфліктах на будь-яких напрямках". І далі Путін закликав Шойгу мати на увазі, що Тихоокеанський флот може стати учасником чергової агресії.

Звісно, тут треба розуміти, що більша частина російських морпіхів якраз зі складу Тихоокеанського флоту були розбиті в Україні. Наприклад, 155 бригада морпіхів, яких було знищено у лютому під Вугледаром. Однак певні сили у Росії все ж залишаються. Отже, їхні навчання викликають все більше напруження в регіоні.

Японія проти навчань Росії

Наразі відомо, що 17 квітня військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії розпочали спільні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря. Зазначається, що навчання проводяться на фоні зростання загрози зі сторони КНДР.

Але варто додати ще й російську загрозу. У тренуваннях беруть участь три есмінці. Всі вони оснащені американськими системами Aegis, які являють собою інтегровану мережу засобів виявлення ракет і їхнього ураження. Під час навчань країни відпрацюють виявлення та відстеження цілей та обмін інформацією у режимі реального часу.

Звісно такі навчання дуже сильно не подобаються Китаю. Але вони відбуваються ще з однієї причини. У Японії висловили протест Росії у зв'язку із планами провести ракетні навчання з 18 до 22 квітня у районі південної частини Курильських островів, що недалеко від японського Хоккайдо.

Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно. За його словами, територія проведення навчань включає район, який Японія вважає своїми територіальними водами.

І тут варто нагадати, що якраз сьогодні, коли міністр оборони Китаю перебували в Москві, Шойгу оголосив, що вже 18 квітня розпочнеться фінальний етап навчань Тихоокеанського флоту Росії.

За його словами, військові відпрацьовуватимуть ракетні удари електронними пусками. У навчаннях також беруть участь стратегічні ракетоносці.

Китай готується до конфлікту

Навряд чи російські посудини зможуть допомогти Китаю, якщо той наважиться на напад на Тайвань, але додаткове брязкання зброєю в регіоні Пекіну лише на руку. Це створює ілюзію того, що Китай і Росія готові провокувати нові конфлікти в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Це викликає ще більшу мілітаризацію регіону, адже ніхто не має ілюзій щодо того, що Китай нібито готовий і надалі просто зберігати статус-кво щодо Тайваню. Дуже схоже, що Китай дійсно готується до конфлікту.

Так от, сьогодні видання The Times стверджує, що Велика Британія може розмістити новітній військовий корабель в Індо-Тихоокеанському регіоні якраз для протистояння загрозі з боку Китаю.

Окрім того, і Тайвань, який підтримують США, стривожений все більш войовничою риторикою Китаю. Зокрема, останні навчання НВАК показали, що Пекін активно відпрацьовує сценарії блокади острова з подальшими артилерійськими та авіаударами.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив прямо, що "Китай намагається підготуватися до війни проти Тайваню". ​​Отже, в цьому контексті, як пише CNN, під час візиту президента Тайваню до США, непоміченим залишилося одне важливе питання – Тайвань починає велике накопичення зброї та боєприпасів.

Окрім того, нещодавно влада Тайваню оголосила про збільшення терміну військової служби за призовом з 4 місяців до року. А також прискорила розробку своєї місцевої програми озброєння для підвищення боєготовності.

Але аналітики певні – така заява – це сигнал до того, що переговори між Тайбеєм і Сполученими Штатами щодо створення "непередбачених запасів" боєприпасів на території Тайваню могли бути успішними.

Який сигнал Путін посилає Китаю

На тлі таких новин, Росія намагається вразити Китай своєю "могутністю" Тихоокеанського флоту. А заява Путіна про те, що цей флот може бути застосований для конфліктів – це сигнал про те, що Росія точно на стороні Китаю у ймовірному конфлікті.

Однак варто також згадати публічні заяви Китаю щодо війни в Україні. Пекін запевняє, що зберігає нейтралітет та закликав до миру. Але Китай так само відмовився засуджувати вторгнення Росії або публічно закликати Кремль вивести свої війська.

Натомість китайські офіційні особи неодноразово заявляли, що "законні" інтереси безпеки всіх країн повинні бути взяті до уваги, і звинувачували НАТО та США в розпалюванні конфлікту.

Тобто, Китай в риториці повністю підігравав Росії. Окрім того, США вже неодноразово висловлювали занепокоєння, що Китай розглядає можливість надіслати зброю Кремлю для війни проти України. Китай це заперечує, але відправляє до Москви свого міністра оборони.

Отже, зв'язки між Китаєм та Росією все більше схожі на доволі заплутану гру. У цій грі Пекін все ж намагається сформувати потужний антизахідний клуб, в якому Кремль відіграє роль васала.