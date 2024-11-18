Росія атакувала місто, використавши понад 10 "Шахедів". Про це повідомляє 24 Канал з посилання на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Які наслідки масованого удару по Запоріжжю

Іван Федоров повідомляє, що Росія вдарила по Запоріжжю. Ворог запустив по місту понад 10 безпілотників "Шахед".

У наслідок удару понад 10 тисяч абонентів залишилися без світла.

Рятувальники, поліцейські та комунальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Звернення Івана Федорова про наслідки російської атаки: дивіться відео