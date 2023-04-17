Визит министра обороны Китая в Москву продолжается на фоне военных учений Тихоокеанского флота России, который проведет ракетные стрельбы в водах, которые Япония считает своими. Журналист 24 Канала Алексей Печий попытался разобраться, в какую игру играют Китай и Россия.

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Почему опасна фигура Ли Шанфу

В ходе визита китайского министра обороны Ли Шанфу в Москву уже состоялась его встреча с диктатором Путиным. Оба заявили о расширении военного сотрудничества обеих стран. По сути эта встреча положила начало четырехдневному визиту Ли в Россию.

Это первая заграничная поездка Ли после его вступления в должность главы Минобороны в прошлом месяце. Еще опаснее, что такой визит происходит в тот момент, когда западные страны усилили давление на Пекин, чтобы тот подтолкнул Путина к прекращению войны против Украины.

В частности, это была одна из тем визитов европейских лидеров в Пекин в этом месяце.

И, прежде чем углубляться в подробности сегодняшнего визита Ли Шанфу в Москву, вкратце следует напомнить, почему именно его фигура опасна.

Ли – ветеран военной модернизации Китая, за что получил должность министра. В 2018 году он попал под санкции США из-за операций с российским государственным экспортером вооружений "Рособоронэкспорт", когда он возглавлял Департамент развития военного оборудования Китая.

Тогда Ли Шанфу договорился с россиянами о поставке в Китай самолетов Су-35 и оборудования для зенитно-ракетных систем С-400. Поэтому его прошлое может указать на то, что и сейчас он предпочел бы развивать военные связи с Россией.

И вот теперь эта поездка Ли Шанфу в Москву является прямым продолжением визита в Россию китайского лидера Си Цзиньпина в прошлом месяце, в ходе которого Си и Путин еще больше укрепили связи между своими странами и пообещали "углубить взаимное доверие в военной сфере и укрепить военный обмен и сотрудничество".

Во время встречи с Ли Шанфу Путин назвал недавний визит Си в Россию "очень продуктивным" и сказал, что отношения между Россией и Китаем развиваются хорошо во всех областях, включая военные ведомства.

Диктатор Путин рассказал, что Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств. Страны также проводят совместные учения.

Путин считает, что военное сотрудничество РФ и Китая является одним из важнейших направлений, укрепляющих стратегические отношения двух стран. Ну и, конечно, Путин заверил, что именно военное сотрудничество между странами является основой для укрепления стратегического характера отношений между Россией и Китаем.

Со своей стороны Ли Шанфу сказал Путину, что доверие между военными двух стран только усилилось.

Тревожное заявление Путина

И здесь нужно понимать, что такие заявления звучат от министра обороны Китая как раз в то время, когда Россия проводит учения Тихоокеанского флота. В частности, сегодня перед встречей с Ли Шанфу диктатор Путин вызвал министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Обсуждали они как раз вопросы учений в Тихом океане, но дальше Путин цинично заявил, что Украина остается приоритетом для российских войск.

В этом контексте Путин лживо заявил, что Россия якобы защищает народ на оккупированных территориях Украины. Но дальше от Путина прозвучало тревожное заявление.

В ходе обсуждения так называемой "внезапной проверки" на Тихоокеанском флоте он сказал, что российский флот могут использовать "в конфликтах на любых направлениях". И далее Путин призвал Шойгу подразумевать, что Тихоокеанский флот может стать участником очередной агрессии.

Конечно, здесь следует понимать, что большая часть российских морпехов как раз из состава Тихоокеанского флота была разбита в Украине. Например, 155-я бригада морпехов, уничтоженных в феврале под Угледаром. Однако определенные силы у России все же остаются. Следовательно, их учения вызывают все большее напряжение в регионе.

Япония против учений России

Известно, что 17 апреля военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии начали совместные учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря. Отмечают, что учения проводятся на фоне роста угрозы со стороны КНДР.

Но следует добавить еще и российскую угрозу. В тренировках принимают участие три эсминца. Все они оснащены американскими системами Aegis, представляющими собой интегрированную сеть средств обнаружения ракет и их поражение. Во время учений страны отработают обнаружение и отслеживание целей и обмен информацией в режиме реального времени.

Конечно, такие учения очень сильно не нравятся Китаю. Но они происходят еще по одной причине. В Японии выразили протест России в связи с планами провести ракетные учения с 18 по 22 апреля в районе южной части Курильских островов, недалеко от японского Хоккайдо.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. По его словам, территория проведения учений включает в себя район, который Япония считает своими территориальными водами.

И здесь следует напомнить, что как раз сегодня, когда министр обороны Китая находился в Москве, Шойгу объявил, что уже 18 апреля начнется финальный этап учений Тихоокеанского флота России.

По его словам, военные будут отрабатывать ракетные удары по электронным пускам. В учениях также участвуют стратегические ракетоносцы.

Китай готовится к конфликту

Вряд ли российские посудины смогут помочь Китаю, если тот решится на нападение на Тайвань, но дополнительное бряцание оружием в регионе Пекину только на руку. Это создает иллюзию того, что Китай и Россия готовы провоцировать новые конфликты в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это вызывает еще большую милитаризацию региона, ведь никто не питает иллюзий относительно того, что Китай якобы готов и дальше просто сохранять статус-кво по Тайваню. Похоже, Китай действительно готовится к конфликту.

Так вот сегодня издание The Times утверждает, что Великобритания может разместить новейший военный корабль в Индо-Тихоокеанском регионе как раз для противостояния угрозе со стороны Китая.

Кроме того, и поддерживаемый США Тайвань встревожен все более воинственной риторикой Китая. В частности, последние учения НОАК показали, что Пекин активно отрабатывает сценарии блокады острова с последующими артиллерийскими и авиаударами.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил прямо, что "Китай пытается подготовиться к войне против Тайваня". Поэтому, в этом контексте, как пишет CNN, во время визита президента Тайваня в США незамеченным остался один важный вопрос – Тайвань начинает большое накопление оружия и боеприпасов.

Кроме того, недавно власти Тайваня объявили об увеличении срока военной службы по призыву с 4 месяцев до года. Также ускорили разработку своей местной программы вооружения для повышения боеготовности.

Но аналитики уверены, что такое заявление – это сигнал к тому, что переговоры между Тайбеем и Соединенными Штатами по созданию "непредвиденных запасов" боеприпасов на территории Тайваня могли быть успешными.

Какой сигнал Путин посылает Китаю

На фоне таких новостей Россия пытается поразить Китай своей "мощью" Тихоокеанского флота. А заявление Путина, что этот флот применим для конфликтов – это сигнал, что Россия точно на стороне Китая в вероятном конфликте.

Однако следует также упомянуть публичные заявления Китая о войне в Украине. Пекин уверяет, что сохраняет нейтралитет и призывал к миру. Но Китай также отказался осуждать вторжение России или публично призвать Кремль вывести свои войска.

Китайские официальные лица неоднократно заявляли, что "законные" интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и обвиняли НАТО и США в разжигании конфликта.

То есть Китай в риторике полностью подыгрывал России. Кроме того, США уже неоднократно выражали обеспокоенность тем, что Китай рассматривает возможность отправить оружие Кремлю для войны против Украины. Китай это отрицает, но отправляет в Москву своего министра обороны.

Следовательно, связи между Китаем и Россией все больше похожи на довольно запутанную игру. В этой игре Пекин все же пытается сформировать мощный антизападный клуб, в котором Кремль играет роль вассала.