Фото, видео и заявления по встрече публикуют российские СМИ, сообщает 24 Канал. И Путин, и Ли Шинфу говорили о сотрудничестве России и Китая и его "важности для мира".

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О чем говорили диктатор и китайский министр

Министр обороны Китая заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина "развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности". Путин также не жадничал на громкие слова о сотрудничестве с Китаем.

Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения. Военное сотрудничество России и Китая – одно из важнейших направлений, укрепляющее стратегические отношения двух стран,

– заявил диктатор.

Ли Шанфу возглавляет Минобороны Китая с 12 марта 2023 г. и поездка в Москву является первым его зарубежным визитом. По его словам, он не случайно выбрал для первого визита страну-террористку, потому что "хотел отметить особое характер и стратегическое значение двусторонних отношений". А еще министр цинично добавил, что сотрудничество будет продолжено "в пользу процветания всего мира".

Справка. Ли Шинфу с 2018 года находится под санкциями США за военное сотрудничество с Россией. Речь идет о закупке боевых самолетов и оборудования, в частности истребителей Су-35 и комплексов С-400, у главного российского экспортера вооружений компании Рособоронэкспорт.