Снабжение вооружения России может очень негативно повлиять на экономику Китая. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Имитация дружбы", но не больше

Новый министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию 16 апреля по приглашению Сергея Шойгу. Однако, маловероятно, это означает, что Пекин готов усиливать военное сотрудничество с Москвой.

Китай не будет выходить за пределы дозволенного. Для Китая сейчас очень важно демонстрировать то, что он дружен с Россией, потому что Пекин сейчас выполняет план по "вассализации" России,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Потому имитация "дружбы" нужна для Китая. Но сомнительно, что будет говориться о принятии важных решений, вроде снабжения оружием и боеприпасами. Такой шаг слишком рискован для Китая.

"Если они на это пойдут, у Китая будут огромные не только экономические, но и геополитические проблемы. А это приведет к очень быстрому и болезненному разрушению их экономики", – отметил военно-политический обозреватель.

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Китай будет помогать России

По мнению Коваленко, лидер Китая Си Цзиньпин имеет множество комплексов, как и Владимир Путин. Хотя и действует он благоразумнее. Следовательно, нельзя исключать помощь Пекина Москве, но она будет такой, насколько это может разрешить ситуация.

Например (можно поставлять – 24 Канал), электронные компоненты, микросхемы и микрочипы, дроны и БПЛА, но коммерческого назначения. Такой вариант есть,

– подчеркнул военно-политический обозреватель.

Однако очень мала вероятность, что Китай будет поставлять России какие-то виды летального вооружения. Это может иметь гораздо больше негативных последствий, чем положительных для Пекина.

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