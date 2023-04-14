Из-за санкций в страну-террористку попадает значительно меньше компонентов западного производства, в частности, военных технологий и технологий двойного назначения, таких как микрочипы, которые можно использовать в обычных устройствах или оружии. Так что, очевидно, Россия заменяет эти детали китайскими компонентами. Об этом сообщил советник в Офисе президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Достойно внимания Запрос от Кремля уже рассмотрели: пойдет ли Китай на поставку оружия России

Китайские детали находили в дронах и не только

Это происходит при том, что во время полномасштабной войны России Китай не раз отрицал, что предоставляет оборудование Москве. Поднебесная, позиционирующая себя как посредника, заявляла, что не заинтересована в разжигании конфликта,

Тенденция такова, что сейчас меньше компонентов западного производства, но больше, нетрудно догадаться, какая страна производит компоненты. Конечно, Китай. Мы собираем много разных вещей китайского производства,

– сказал Владислав Власюк.

Так, например, навигационная система беспилотников "Орлан" ранее использовала швейцарскую систему. Однако теперь военные Украины обнаружили компоненты китайского производства. Также китайские детали обнаружили в системе управления огнем российских танков, ранее использовавших запчасти французского производства.

Пока неизвестно, предназначались ли сперва эти китайские компоненты в российском оружии для невоенного использования, или были перевезены в Россию из Китая третьей стороной. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая ответил на прямой вопрос, поставляли ли китайские компании запчасти для российской военной техники.

На протяжении всей истории Китай налаживал нормальное торговое сотрудничество со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды. Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай всегда занимал разумную и ответственную позицию. Позиция и действия Китая всегда были такими,

– сказал он.

Ранее Энтони Блинкен заявлял, что Китай по оказанию России летальной помощи еще не "переступил этот предел". Однако официальные лица США внимательно следят за развитием событий и озабочены, в частности, так называемыми продуктами двойного назначения. Например, такими как электроника, которую можно использовать и в микроволновке, и в ракетах. Как подчеркнул чиновник Госдепа, Штаты с партнерами "неустанно сосредоточены на ограничении доступа России к ключевым технологиям, подпитывающим ее жестокость в Украине", а также будут продолжать принимать меры по деградации военной машины страны-агрессорки.

Украина определила некоторых производителей и поставщиков из Китая

По словам Владислава Власюка, украинским экспертам удалось определить некоторых изготовителей и поставщиков из Поднебесной. Этими данными Украина уже поделилась с западными союзниками.

Так, среди компаний есть China North Industries Group, известная на международном уровне как Norinco, а в Китае как China Ordnance Industries Group. Это китайская государственная оборонная корпорация, среди прочего производящая разнообразную коммерческую и военную продукцию.

Также в списке есть и Xinxing Guangzhou Import & Export Co, франчайзинговый профессиональный производитель оружия и поставщик полной серии военного снабжения и материально-технического оборудования со специальным разрешением на военный экспорт из Китая.

Отметим, в Украине не сообщили, какие именно детали этих компаний обнаружили в российском оружии.

Также ранее Украина ввела санкции против китайской компании Comnav Technology за поставку в Россию навигационного и радиолокационного оборудования. Оно могло употребляться для поддержки русских и иранских беспилотников и ракет.

В Reuters обратились в компании, а также в МИД России за комментарием. Сотрудник Norinco, отказавшийся назвать свое имя, сказал, что компания "не поставляет компоненты военного оборудования в Россию". Подобный ответ был и от сотрудника Comnav. МИД и Xinxing Guangzhou Import & Export Co еще не ответили на запрос о комментарии.

Владислав Власюк отметил, что и после введения западных ограничений "есть много примеров, когда третьи страны продолжают, добровольно или нет, поддерживать обход санкций".