Через санкції до країни-терористки потрапляє значно менше компонентів західного виробництва, зокрема, військових технологій та технологій подвійного призначення, таких як мікрочіпи, які можна використовувати у звичайних пристроях або зброї. Тож, вочевидь, Росія замінює ці деталі китайськими компонентами. Про це повідомив радник в Офісі президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Китайські деталі знаходили в дронах і не тільки

Це відбувається при тому, що під час повномасштабної війни Росії Китай не раз заперечував, що надає обладнання Москві. Піднебесна, яка позиціонує себе як посередника, заявляла, що не зацікавлена у розпалюванні конфлікту,

Тенденція така, що зараз менше компонентів західного виробництва, але більше, неважко здогадатися, яка країна, виготовляє компоненти. Звичайно, Китай. Ми збираємо багато різних речей китайського виробництва,

– сказав Владислав Власюк.

Так, наприклад, навігаційна система безпілотників "Орлан" раніше використовувала швейцарську систему. Однак тепер військові України знайшли компоненти китайського виробництва. Також китайські деталі виявили у системі управління вогнем російських танків, які раніше використовували запчастини французького виробництва.

Наразі невідомо, чи ці китайські компоненти у російській зброї спершу призначатися для невійськового використання, чи вони були перевезені до Росії з Китаю третьою стороною. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю відповів на пряме питання, чи постачали китайські компанії запчастини для російської військової техніки.

Протягом усієї історії Китай налагоджував нормальну торговельну співпрацю з усіма країнами, включаючи Росію, на основі рівності та взаємної вигоди. Що стосується експорту товарів військового призначення, Китай завжди займав розумну та відповідальну позицію. Позиція та дії Китаю завжди були такими,

– сказав він.

Раніше Ентоні Блінкен заявляв, що Китай щодо надання Росії летальної допомоги ще не "переступив цю межу". Однак офіційні особи США уважно стежать за розвитком подій і стурбовані, зокрема, так званими продуктами подвійного призначення. Наприклад, такими як електроніка, яку можна використовувати й у мікрохвильовій печі, й у ракетах. Як підкреслив чиновник Держдепу, Штати з партнерами "невпинно зосереджені на обмеженні доступу Росії до ключових технологій, які підживлюють її жорстокість в Україні", а також продовжуватимуть вживати заходів для деградації військової машини країни-агресорки.

Україна визначила деяких виробників та постачальників з Китаю

За словами Владислава Власюка, українським експертам вдалося визначити деяких виробників та постачальників з Піднебесною. Цими даними Україна вже поділилася із західними союзниками.

Так, серед компаній є China North Industries Group, відома на міжнародному рівні як Norinco, а в Китаї як China Ordnance Industries Group. Це китайська державна оборонна корпорація, яка серед іншого виробляє різноманітну комерційну та військову продукцію.

Також у переліку є й Xinxing Guangzhou Import & Export Co, франчайзинговий професійним виробник зброї та постачальник повної серії військового постачання та матеріально-технічного обладнання зі спеціальним дозволом на військовий експорт від Китаю.

Зазначимо, що в Україні не повідомили, які саме деталі цих компаній виявили у російській зброї.

Також раніше Україна ввела санкції проти китайської компанії Comnav Technology за постачання до Росії навігаційного та радіолокаційного обладнання. Воно могло використовуватися для підтримки російських та іранських безпілотників і ракет.

У Reuters звернулися до компаній, а також до МЗС Росії за коментарем. Співробітник Norinco, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що компанія "не постачає компоненти військового обладнання в Росію". Подібна відповідь була й від співробітника Comnav. Натомість МЗС та Xinxing Guangzhou Import & Export Co ще не відповіли на запит про коментар.

Владислав Власюк зазначив, що й після введення західних обмежень "є багато прикладів, коли треті країни продовжують, добровільно чи ні, підтримувати обхід санкцій".