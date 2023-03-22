Про це в коментарі 24 Каналу заявила головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. Вона зазначила, що між КНР та країною-агресоркою досі продовжується військово-технічне співробітництво, яке було ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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"Воно відбувається переважно між підсанкційними компаніями. Наприклад, з китайського боку – це Poly Technologies. Там дійсно відбуваються поставки через треті країни", – розказала вона.

Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень зауважила, що Китай ніколи не відрікався від торгівлі.

"Врешті-решт, у військово-технічній сфері з Росією співпрацюють інші держави, наприклад, Індія", – розказала вона.

Дуже ризикований крок для КНР

Гриценко переконана, що постачання летального озброєння Росії, зокрема, ударних безпілотників та боєприпасів для артилерії, для КНР нині виглядає дуже ризиковано. Вона наголосила, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що від Росії дійсно надходив такий запит, а директор ЦРУ Вільям Бернс говорив про те, що КНР розглядає можливість постачання.

Поки що ситуація виглядає так, що Кремль дійсно надіслав Китаю таке прохання. Найімовірніше, на рівні Генерального штабу або Міністерства оборони цей запит було розглянуто,

– сказала вона.

Головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень припускає, що КНР оцінила всі ризики й негативні наслідки, і поки що проігнорувала цей запит. Принаймні так, вважає вона, виглядає ситуація.

"Китай отримав чіткі сигнали від Заходу, що у випадку, якщо він таки наважиться на цей крок, то буде "дуже боляче", будуть серйозні санкції", – заявила вона.

Аліна Гриценко додала, що для КНР торговельні відносини із Заходом більш важливі й пріоритетні, ніж допомога Росії.

"Тим паче, що Китай навряд чи готовий постачати Росії озброєння в такій кількості, аби вона змогла протистояти цілій коаліції західних держав, які допомагають Україні", – розповіла вона.

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Стратегічний програш Росії очевидний

На її думку, в Китаї, зокрема, розуміють, що постачання озброєння Росії суттєво не змінить ситуацію на фронті. Мовляв, стратегічний програш країни-агресорки був очевидний ще торік.

Якщо Китай не допомагав Росії минулого року, то яка мотивація Китаю допомагати зараз? Аби вберегти режим? То вони це роблять і невійськовими методами,

– пояснила Гриценко.

За її словами, мовиться про те, що КНР допомагає Росії виживати під санкціями через торгівлю.

"Вони продовжують економічні відносини, вони продовжують закуповувати енергоносії. Так допомагають режиму Путіна виживати", – переконана вона.

Чи зацікавлений Китай в режимі Путіна

Гриценко пояснила, що китайці зацікавлені в тому, аби російський диктаторський режим функціонував й надалі.

"Їм неважливо чи це буде з Путіним або з колективним Путіним на чолі, або це буде певний його наступник. Їм важливий сам факт збереження антизахідного автократичного режиму, ідеологічно близького до Китаю", – наголосила головна консультантка Українського інституту стратегічних досліджень.

За словами Аліни Гриценко, КНР неважливо, як буде розвиватися ситуація на фронті, адже для неї це абсолютно непринципова річ.

"Можемо говорити про те, що Китай не готовий все ж таки утворювати з Росією військовий союз", – заявила вона.

Гриценко наголосила, що в одному із документів, який підписали Росія та КНР, зазначено, що вони між собою не утворюють військово-політичний союз.

"Матеріально-технічна підтримка Китаю виглядає поки що малоймовірною", – підсумувала вона.

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