Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, склад російської делегації, який брав участь у зустрічі, свідчить про те, що мовилось про військово-технічну співпрацю та енергетику.

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"Зрозуміло, що Путін звертався до Китаю з проханням надати боєприпаси та зброю, а у відповідь Сі Цзіньпін вимагав щось в області вуглеводнів. Путін стрімко "здувся". Сі Цзіньпін попри те, що протистояння із Заходом б’є по китайській економіці, прибув з дуже сильних стартових позицій", – відзначив він.

Яковенко переконаний: якщо Китай надасть Росії зброю, то Путін готовий заплатити за це будь-яку ціну. Пекін може вимагати величезні торговельні поступки щодо енергоносіїв та освоєння російських територій, які раніше належали китайцям.

"Це зустріч прохача Путіна, який просить врятувати від неминучої поразки та, швидше за все, фізичної смерті, і величного китайського імператора, який приїхав врятувати цього правителя, бо він йому потрібен у протистоянні із Заходом", – каже журналіст.

Зустріч прохача Путіна та китайського імператора

Ігор Яковенко зазначив, що це була не зустріч двох лідерів, а китайського імператора, який приїхав до васала з інспекцією своєї північної провінції.

Опозиціонер звернув увагу, що Сі Цзіньпін прибув у Москву як тріумфатор через ряд причин. Насамперед завдяки дипломатичним зусиллям Китаю помирилися лідери Ірану та Саудівської Аравії. Також глава КНР провів з’їзд комуністичної партії та встановив персональну диктатуру.

Росії дали зрозуміти, що вона собою являє в очах Китаю, опублікувавши відому карту на сайті керівництва КНР з територіями, які в 1858 році відійшли до Росії. Китай вважає їх своїми територіями. Тепер вони оголошені на карті китайськими. Це серйозний ляпас,

– зауважив він.

Журналіст проаналізував статті Путіна та Сі Цзіньпіна, які вони опублікували перед зустріччю. Він назвав статтю російського диктатора "любовним постанням юнака, який зустрічає свою кохану".

"Це було таке ліричне любовне послання до Сі Цзімпіна. Путін навіть цитував Конфуція. Це ніби юнак, який зустрічає свою кохану. Так само він "викривав" своїх ворогів: США та країни Заходу. Загалом стаття була дуже пристрасна та темпераментна", – сказав опозиціонер.

Натомість стаття китайського лідера була "холодною та дистанційною", вважає Яковенко. Також Сі згадує у тексті про незрозумілу "українську кризу". Звідки ця "криза" взялась та чому – не вказано.

"Вишенькою на торті стала заява Сі Цзімпіна, що він знає: у 2024 році в Росії будуть вибори і він впевнений, що російський народ підтримає Путіна. Найсмішніше те, що Путін ще не оголошував про наміри брати участь у виборах. Сі Цзімпін вручив дозвіл на володіння північною провінцією", – говорить він.

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