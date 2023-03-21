Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, состав российской делегации, который учавствовал во встрече, свидетельствует о том, что говорилось о военно-техническом сотрудничестве и энергетике.
Читайте также У Китая нет серьезных карт на руках: о чем Си Цзиньпин будет говорить с Зеленским
"Понятно, что Путин обращался в Китай с просьбой предоставить боеприпасы и оружие, а в ответ Си Цзиньпин требовал что-то в области углеводородов. Путин стремительно "сдулся". Си Цзиньпин, несмотря на то, что противостояние с Западом бьет по китайской экономике, прибыл из очень сильных стартовых позиций", – отметил он.
Яковенко уверен: если Китай предоставит России оружие, то Путин готов заплатить за это любой ценой. Пекин может потребовать огромные торговые уступки по энергоносителям и освоению российских территорий, ранее принадлежавших китайцам.
"Это встреча просителя Путина, который просит спасти от неизбежного поражения и, скорее всего, физической смерти, и величественного китайского императора, который приехал спасти этого правителя, потому что он ему нужен в противостоянии с Западом", – говорит журналист.
Встреча просителя Путина и китайского императора
Игорь Яковенко отметил, что это была не встреча двух лидеров, а китайского императора, который приехал к вассалу с инспекцией своей северной провинции.
Оппозиционер обратил внимание, что Си Цзиньпин прибыл в Москву как триумфатор из-за ряда причин. В первую очередь благодаря дипломатическим усилиям Китая помирились лидеры Ирана и Саудовской Аравии. Также глава КНР провел съезд коммунистической партии и установил персональную диктатуру.
России дали понять, что она представляет собой в глазах Китая, опубликовав известную карту на сайте руководства КНР с территориями, которые в 1858 году отошли к России. Китай считает их своими территориями. Теперь они объявлены на карте китайскими. Это серьезная пощечина,
– заметил он.
Журналист проанализировал статьи Путина и Си Цзиньпина, которые они опубликовали перед встречей. Он назвал статью российского диктатора "любовным посланием юноши, который встречает свою любимую".
"Это было такое лирическое любовное послание к Си Цзимпину. Путин даже цитировал Конфуция. Это как юноша, который встречает свою любимую. Так же он "разоблачал" своих врагов: США и страны Запада. В целом статья была очень страстна и темпераментна", – сказал оппозиционер.
В то же время статья китайского лидера была "холодной и дистанционной", считает Яковенко. Также Си упоминает в тексте о непонятном "украинском кризисе". Откуда этот "кризис" взялся и почему – не указано.
"Вишенкой на торте стало заявление Си Цзимпина, что он знает: в 2024 году в России будут выборы и он уверен, что русский народ поддержит Путина. Самое смешное, что Путин еще не объявлял о намерениях участвовать в выборах. Си Цзимпин вручил разрешение на владение северной провинцией", – говорит он.
Первый день встречи Путина и Си Цзимпина: смотрите видео
Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко
- Китайский лидер 20 марта прибыл в Москву, где планирует встретиться с президентом Путиным Известно, что он прибыл в столицу террористического государства на борту самолета Boeing 747-89L. Предварительно ожидалось, что в течение нескольких часов будет продолжаться полет президента КНР, после чего он приземлится в России и отправится на встречу с "бункерным дедом" Путиным.
- СМИ пишут, что после визита в Москву, Си Цзиньпин поговорит с Президентом Украины Зеленским. Вероятно, будет телефонный звонок.
- Следует заметить, что для Си это первый визит в государство-агрессорку за четыре года. В России даже появились билборды с приветствиями президента КНР. Сам Путин по случаю такого события написал статью, в которой рассказывал о китайско-российской дружбе.