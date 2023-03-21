Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, состав российской делегации, который учавствовал во встрече, свидетельствует о том, что говорилось о военно-техническом сотрудничестве и энергетике.

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"Понятно, что Путин обращался в Китай с просьбой предоставить боеприпасы и оружие, а в ответ Си Цзиньпин требовал что-то в области углеводородов. Путин стремительно "сдулся". Си Цзиньпин, несмотря на то, что противостояние с Западом бьет по китайской экономике, прибыл из очень сильных стартовых позиций", – отметил он.

Яковенко уверен: если Китай предоставит России оружие, то Путин готов заплатить за это любой ценой. Пекин может потребовать огромные торговые уступки по энергоносителям и освоению российских территорий, ранее принадлежавших китайцам.

"Это встреча просителя Путина, который просит спасти от неизбежного поражения и, скорее всего, физической смерти, и величественного китайского императора, который приехал спасти этого правителя, потому что он ему нужен в противостоянии с Западом", – говорит журналист.

Встреча просителя Путина и китайского императора

Игорь Яковенко отметил, что это была не встреча двух лидеров, а китайского императора, который приехал к вассалу с инспекцией своей северной провинции.

Оппозиционер обратил внимание, что Си Цзиньпин прибыл в Москву как триумфатор из-за ряда причин. В первую очередь благодаря дипломатическим усилиям Китая помирились лидеры Ирана и Саудовской Аравии. Также глава КНР провел съезд коммунистической партии и установил персональную диктатуру.

России дали понять, что она представляет собой в глазах Китая, опубликовав известную карту на сайте руководства КНР с территориями, которые в 1858 году отошли к России. Китай считает их своими территориями. Теперь они объявлены на карте китайскими. Это серьезная пощечина,

– заметил он.

Журналист проанализировал статьи Путина и Си Цзиньпина, которые они опубликовали перед встречей. Он назвал статью российского диктатора "любовным посланием юноши, который встречает свою любимую".

"Это было такое лирическое любовное послание к Си Цзимпину. Путин даже цитировал Конфуция. Это как юноша, который встречает свою любимую. Так же он "разоблачал" своих врагов: США и страны Запада. В целом статья была очень страстна и темпераментна", – сказал оппозиционер.

В то же время статья китайского лидера была "холодной и дистанционной", считает Яковенко. Также Си упоминает в тексте о непонятном "украинском кризисе". Откуда этот "кризис" взялся и почему – не указано.

"Вишенкой на торте стало заявление Си Цзимпина, что он знает: в 2024 году в России будут выборы и он уверен, что русский народ поддержит Путина. Самое смешное, что Путин еще не объявлял о намерениях участвовать в выборах. Си Цзимпин вручил разрешение на владение северной провинцией", – говорит он.

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