И это на фоне того, что Кремль, вероятно, стремится продемонстрировать, что Россия – равноправный оборонный партнер Китая. Это делают в преддверии визита китайского министра обороны Ли Шанфу, который запланирован на 16 – 18 апреля.

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Китай разрушает влажные мечты Кремля

По имеющимся данным, с Ли должен встретиться министр обороны России Сергей Шойгу. Информация об этом появилась 14 апреля. Мол, главы ведомств должны обсудить двустороннее оборонное сотрудничество. Кроме того, затронут темы региональной и глобальной безопасности.

В тот же день министр иностранных дел Цинь Ган сделал очередное заявление. Он отметил, что Китай не будет продавать России оружие. Более того, займется регулированием экспорта в страну-агрессора товаров двойного гражданского и военного использования.

Как отмечают в Институте по изучению войны, комментарий Циня появился не просто так. Это очередная попытка Китая "риторически преуменьшить свою поддержку России". Кроме того, это демонстрация того, что партнерство "без ограничений", о котором перед началом полномасштабного вторжения заявили оба государства, таки имеет свои пределы.

По оценке ISW, Путин не смог обеспечить двустороннее партнерство с Китаем без ограничений, на которое он, вероятно, надеялся во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Москву с 20 по 22 марта,

– говорится в отчете.

Зачем Кремлю обучение Тихоокеанского флота

По мнению составителей отчета, таким образом Кремль, вероятно, надеется сделать себя более привлекательным для Китая. Это позволит продемонстрировать военно-морскую мощь страны-агрессора в Тихом океане.

Так, 14 апреля министерство обороны России объявило, что подняло Тихоокеанский флот Восточного военного округа в высшую степень боевой готовности. Это сделали, чтобы ту самую боевую готовность проверить. Валерий Герасимов заявил, что части Тихоокеанского флота проведут боевые учения.

Этими учениями, предполагают в Институте, Россия хочет дать Китаю сигнал. Мол, она поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане. Более того, якобы остается равноправным военным партнером, что может действовать как тихоокеанское государство. И это, отмечают аналитики, несмотря на то, какие потери Россия понесла в войне против Украины.