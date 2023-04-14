Как отмечают российские СМИ, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Известно, что для проверки подняли весь экипаж, передает 24 Канал.
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Что предполагает проверка
Основная цель – наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника. Руководит проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов,
– говорится в сообщении.
В рамках проверки флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника. Кроме того, добавляют, что будет привлечена дальняя авиация.
Проверка будет проходить в три этапа
Позже начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что внезапную проверку проведут в три этапа:
- флот приведут в полную боевую готовность, проверят дежурные силы ПВО и подразделения авиации,
- развернут силы постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки,
- отработают учебно-боевые задания.
Кроме того, Герасимов поручил отдельно контролировать готовность стратегических подлодок к применению оружия.
В свою очередь Шойгу заявил, что "в процессе проверки Тихоокеанского флота необходимо отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".
Как отреагировали в Украине
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на суету русских.
"Поднимай металлолом по тревоге, не поднимай – весь мир уже увидел разрушение "скрепы" непобедимой армии России. И именно с разрушений "скреп" начинались необратимые процессы в империях", – говорится в сообщении Ермака.
Украинцев предупреждают о ракетных ударах на Пасху
- Не следует забывать, что армия окупантов любит символизм и праздники. Следовательно, россияне могут атаковать территорию Украины на Пасху.
- Об этом, в частности, предупредила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что запас "Калибров" у россиян невелик, однако исключать возможность новых обстрелов в праздничные дни не стоит.
- По словам Гуменюк, по состоянию на 14 апреля корабельная группировка в Черном море состоит из 9 единиц, среди них – подводный ракетоноситель с четырьмя ракетами "Калибр", который дежурит уже несколько дней.
- Украинцев призывают быть готовыми к возможным атакам в ближайшие дни и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.