Как отмечают российские СМИ, об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Известно, что для проверки подняли весь экипаж, передает 24 Канал.

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Что предполагает проверка

Основная цель – наращивание способности решать задачи по отражению агрессии предполагаемого противника. Руководит проверкой главнокомандующий ВМФ Николай Евменов,

– говорится в сообщении.

В рамках проверки флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника. Кроме того, добавляют, что будет привлечена дальняя авиация.

Проверка будет проходить в три этапа

Позже начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что внезапную проверку проведут в три этапа:

флот приведут в полную боевую готовность, проверят дежурные силы ПВО и подразделения авиации,

развернут силы постоянной готовности из пунктов базирования в районы боевой подготовки,

отработают учебно-боевые задания.

Кроме того, Герасимов поручил отдельно контролировать готовность стратегических подлодок к применению оружия.

В свою очередь Шойгу заявил, что "в процессе проверки Тихоокеанского флота необходимо отработать действия по отражению высадки противника на южные Курильские острова и Сахалин".

Как отреагировали в Украине

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на суету русских.

"Поднимай металлолом по тревоге, не поднимай – весь мир уже увидел разрушение "скрепы" непобедимой армии России. И именно с разрушений "скреп" начинались необратимые процессы в империях", – говорится в сообщении Ермака.

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