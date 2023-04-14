Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие ни одной из сторон российско-украинской войны. Он сказал это в ответ на обеспокоенность Запада.
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Какую роль будет играть Китай в этой войне
Напомним, что Китай сначала заявлял о своем нейтралитете в конфликте России и Украины. В то же время Си Цзиньпин поддерживал Россию политически, риторически и экономически во время того, как Запад вводил санкции на страну-агрессору.
Относительно экспорта военной продукции Китай придерживается благоразумной и ответственной позиции. Китай не будет предоставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами,
– сказал глава МИД Китая.
Кроме того, Цинь Ган заявил, что Китай готов помочь найти мирное разрешение конфликта.
Вагнеровцы пытались купить оружие у Турции: что известно
- Напомним, что 7 апреля в сеть слили целую серию секретных документов Пентагона. В них подробно описывают секреты американской национальной безопасности от Украины до Ближнего Востока и Китая. По мнению аналитиков, из-за утечки было получено более 100 документов.
- Среди данных была также информация о том, что в начале февраля боевики из ЧВК "Вагнера" пытались обсудить поставки оборудования из Турции для нужд Вагнера в Мали и Украине.
- В то же время неизвестно, знали ли об этом в турецком правительстве. Кроме того, пока неясно, были ли эти переговоры действительно результативными.
- Пока что лидеры Турции до сих пор не прокомментировали эти заявления. Однако, если это правдивые факты, то, вероятно, можно подвергать сомнению членство Турции в НАТО. Ведь пока Запад борется вместе с Украиной против общего врага, Турция все еще пытается заблокировать присоединение Швеции к Альянсу.