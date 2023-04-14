Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що країна не буде продавати зброю жодній зі сторін російсько-української війни. Він сказав це у відповідь на занепокоєння Заходу.

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Яку роль гратиме Китай у цій війні

Нагадаємо, що Китай спершу заявляв про свій нейтралітет в конфлікті Росії та України. Водночас Сі Цзіньпін підтримував Росію політично, риторично та економічно під час того, як Захід впроваджував санкції на країну-агресорку.

Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливої ​​та відповідальної позиції. Китай не надаватиме зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме та контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил,

– сказав глава МЗС Китаю.

Крім того, Цинь Ган заявив, що Китай готовий допомогти знайти мирне вирішення конфлікту.

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