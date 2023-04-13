По данным издания, в планах Китая было предоставление летального оружия России. Его Москва должна была получить в начале 2023 года. Наиболее циничным является тот способ, которым должны были передать вооружение.

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Военное должны были замаскировать под гражданское

Как отмечают журналисты, Китай планировал замаскировать военную технику под гражданские предметы. Об этом свидетельствуют перехваченные Соединенными Штатами данные российской разведки. Соответствующая информация появилась благодаря утечке тех самых "секретных документов".

Перехват, предполагают в The Washington Post, появился благодаря американскому подслушиванию Службы внешней разведки России (СВР). И его добавили в сверхсекретный отчет, датированный 23 февраля о недавних "продуктах", связанных с Украиной и Россией.

Данные разведки свидетельствуют, что СВР сообщила, что Центральная военная комиссия Китая "одобрила постепенное предоставление" оружия. Более того, она стремилась, чтобы этот момент был засекречен. В то же время неизвестен сам источник информации СВР.

Отметим, что сам документ получил название "Доклад о наблюдениях", подготовленный Офисом Директора Национальной разведки. Он подготовлен как "Краткий обзор недавних сообщений и выбранных материалов от (разведывательного – 24 Канал) сообщества". И имеет гриф "Совершенно секретно" со строгим ограничением по распространению.

Сама информация о Китае приводится под подзаголовком "Пекин, как сообщается, одобрил тайные поставки летального оружия России".

Как отмечают в издании, в Офисе директора Национальной разведки не ответили на звонок с просьбой дать комментарий.

Мы не видели доказательств, что Китай передал оружие или оказал летальную помощь России. Но мы остаемся обеспокоенными и продолжаем внимательно следить за ситуацией,

– подчеркнул высокопоставленный чиновник администрации.

Другой высокопоставленный представитель оборонного ведомства с этой оценкой согласился. Каждый из них соглашался говорить о сверхсекретном документе только на условиях анонимности.

Китай возмущен обвинениями

Журналисты отметили, что в Пекине осудили обвинения США в попытках поставлять России летальное оружие. Более того, подчеркивают, что Вашингтон сам вливает огромное количество вооружения в войну. Мы же напоминаем, что Украина получает его для защиты, а вот Россия – для нападения и уничтожения гражданского населения.

Сам же документ, подчеркивают в издании, расширяет представление об углублении отношений между Россией и Китаем. Ведь не стоит забывать, что именно Пекин считается основным зарубежным другом Москвы.

В то же время стоит помнить, что визит Си Цзиньпина не дал Путину желаемых результатов. И Китай вместо поддержки кровавого диктатора избрал себе роль потенциального миротворца.