Журналист 24 Канала Алексей Печий рассказал, почему Пригожин заговорил о конце войны в Украине. Также он проанализировал, что указывает на подготовку России к длительной войне, и кого Кремль пытается впечатлить "учениями" Тихоокеанского флота.

Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Почему Пригожин заговорил об окончании войны

Подготовка Украины и союзников к контрнаступлению продолжается. И это прекрасно понимают в Кремле, а потому оттуда начали звучать панические призывы прекратить войну.

В частности, главарь боевиков "Вагнера" Евгений Пригожин вдруг выступил с заявлением, в котором советует российским властям объявить об окончании так называемой "СВО" и сконцентрироваться на том, чтобы закрепиться на оккупированных территориях Украины.

Террорист Пригожин утверждает, что для России и российского общества будет идеальным вариантом объявить об окончании так называемой "спецоперации", сообщить всем о том, что Россия действительно достигла тех результатов, которые и планировала.

Мол, Россия захватила определенную часть территории Украины, создала сухопутный коридор в Крым и теперь должна "сама перед собой отчитаться о том, что задача "СВО" выполнена".

Поэтому теперь террорист предлагает намертво закрепиться на оккупированных территориях. Однако Пригожин боится того, что Украина на это, конечно, не согласится, а потому уверен, что в случае успеха ВСУ, в России может начаться упадок, что повлечет за собой глобальные изменения в российском обществе.

Впрочем, на самом деле, такие заявления продиктованы страхом Пригожина потерять все. Ведь после череды поражений в Бахмуте боевиков "Вагнера" просто заменяют на так называемых российских десантников.

К тому же, по данным спикера Таврического направления Алексея Дмитрашковского, минобороны России начало мобилизовать в регулярную армию заключенных и отправлять их воевать против Украины.

Итак, Пригожину просто перерезали доступ к тюремному пушечному мясу.

"В нашем поле зрения появились так называемые "подразделения Z", которые состоят из мобилизованных уголовников, то есть зэков, которые мобилизованы и проходят службу. 15 таких оккупантов сдались в плен Сил обороны на Донецком направлении. Поэтому, мобилизация заключенных может быть объяснением конфликта между основателем ЧВК "Вагнера" Пригожиным и министром обороны России Шойгу. Понятно, что Шойгу перебил хлеб у Пригожина относительно пополнения вооруженных сил", – сказал Дмитрашковский.

Мобилизация в России: как Кремль раскрыл свои планы

Вместе с тем сегодня диктатор Путин еще и подписал закон о введении в России новых методов мобилизации для россиян. Теперь в России повестки будут отправлять онлайн.

Британская разведка утверждает, что такой вид мобилизации указывает на подготовку Москвы к продолжительной войне. То есть, это не призвано пополнить запасы оккупационной армии в скором времени.

Как отмечается в сводке, 11 апреля Госдума России приняла закон о создании единого реестра лиц, подлежащих призыву на военную службу.

Ключевым следствием этой меры является то, что в будущем власти смогут вручать повестки в электронном виде. Соответственно, теперь Кремлю будет проще наказывать всех, кто не захочет идти умирать в Украине.

"Поскольку данные о призыве лиц теперь цифрово связаны с другими государственными онлайн-сервисами, по всей вероятности, власти будут наказывать тех, кто уклоняется от призыва, автоматически ограничивая права на трудоустройство и выезд за границу.

Сообщается, что меры вступят в силу позже в этом году; они конкретно не указывают на какую-либо крупную новую волну принудительной мобилизации. Сейчас Россия предпочитает привлечение дополнительных добровольцев.

Однако эта мера, скорее всего, является частью долгосрочного подхода к предоставлению персонала, поскольку Россия ожидает длительной войны в Украине", – говорится в сообщении разведки Британии.

Сплошной блеф: для кого Россия проводит "учения" Тихоокеанского флота

Впрочем, Россия может набирать тысячи пушечного мяса, но ключевым остается вопрос о способности Кремля эти силы оснастить оружием и техникой. А со все большими западными ограничениями – это делать становится все труднее. Россия сейчас пытается изобразить себя полноправным партнером Китая.

По мнению аналитиков Института изучения войны, Кремль пытается впечатлить министра обороны КНР Ли Шанфу во время его визита в Москву, который состоится уже завтра.

Известно, что Шойгу будет обсуждать с Ли Шанфу вопросы двустороннего оборонного сотрудничества, а также региональную и глобальную безопасность.

Известно, что накануне министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в РФ товаров, имеющих двойное гражданское и военное назначение.

Очевидно, что это была попытка преуменьшить китайскую поддержку России. Следовательно, Кремлю нужно как-то впечатлить китайского министра обороны, чтобы тот все же согласился поставлять России оружие. Именно поэтому накануне визита Ли Шанфу в Москву Россия вдруг проводит учения Тихоокеанского флота.

"Кремль надеется сделать себя более привлекательным для Китая, начав учения российского Тихоокеанского флота, чтобы продемонстрировать военно-морскую мощь России в Тихом океане.

14 апреля минобороны России сообщило, что российские военные привели Тихоокеанский флот в высшую степень боевой готовности для проверки боеготовности.

Начальник генштаба России генерал армии Валерий Герасимов также заявил, что подразделения Тихоокеанского флота проведут боевые учения.

Проверки боеготовности российского Тихоокеанского флота, вероятно, призваны дать сигнал Китаю, что Россия поддерживает китайские цели безопасности в Тихом океане и что РФ остается равноправным военным партнером, который может действовать как тихоокеанское государство, невзирая на деградацию российской военной мощи в Украине", – отмечают в ISW.

Впрочем, стоит добавить еще одну очень важную ремарку о том, почему Китай может очень сильно сомневаться в военном могуществе России в Тихом океане.

В феврале этого года и в конце прошлого Силы обороны Украины практически уничтожили под Угледаром Донецкой области 40 и 155 бригады Морской пехоты России. Обе бригады входили в Тихоокеанский флот России.

Более того, известно, что 155 бригада за прошлый год восстанавливалась аж восемь раз.

Соответственно, Тихоокеанскому флоту явно не хватает доступной боевой мощи в Тихоокеанском регионе, чтобы создать такую позицию, которая действительно угрожала бы Японии или была бы пригодна для попыток России продемонстрировать свою мощь, которая могла бы убедить Китай в том, что он является равноправной военной силой.

Поэтому все эти потуги – это очередной блеф России.