Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
21:40, 18 листопада
Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА.
21:39, 18 листопада
Нова група ударних БпЛА на Сумщині, рухаються у напрямку Чернігівщини.
21:34, 18 листопада
Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.
21:25, 18 листопада
Сумська область загроза застосування ворогом ударних БпЛА.