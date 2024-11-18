Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Повітряних сил ЗСУ. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються ворожі БпЛА

21:40, 18 листопада Запоріжжя – в районі міста ворожі БпЛА.

21:39, 18 листопада Нова група ударних БпЛА на Сумщині, рухаються у напрямку Чернігівщини.

21:34, 18 листопада Ворожі БпЛА на Сумщині, рухаються у південному напрямку на Полтавщину.