Також немає інформації, чи це мовиться про суттєві важелі впливу на Росію, чи про те, щоб Україна могла досягнути принаймні паритету по лінії фронту, чи про підняття ставок напередодні можливих переговорів з Владіміром Путіним. Це 24 Каналу зауважив політолог Олексій Кошель.

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"Путін зараз підіймає ставки. Зараз вони б'ють у форматі кожного дня. Є ризик того, що це може продовжуватись тижнями, можливо, навіть найближчими місяцями. Саме так воно і буде, тому що Росія зараз намагається підняти ставки в перемовинах. Тому в нас обстріли, тому вони взагалі не рахуються з кількістю солдатів і просто кидають у бій", – сказав він.

"Може бути багато обстрілів"

Олексій Кошель вважає, що також у контексті перемовин з'являється інформація про війська КНДР, яких російські окупанти можуть залучити до війни проти України. За його словами, це малоймовірно.

Зокрема, існує серйозний мовний бар'єр. Для цього не зможуть забезпечити достатньої кількості перекладачів. Крім того, рівень підготовки солдатів Росії та Північної Кореї зовсім інший. Військові КНДР не знають, що таке РЕБи, безпілотники і так далі.

Але ця інформація з'являється саме в контексті перемовин. Тому ми повинні бути готовими, що зараз може бути досить багато подібних дій щодо підвищення ставок. Може бути дуже багато обстрілів і багато чого іншого,

– припустив політолог.

До слова, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков зауважив, що російські окупанти цієї зими хочуть досягнути максимального блекауту в Україні. За його словами, для цього ворог буде використовувати масовані удари по енергетичній інфраструктурі нашої держави.