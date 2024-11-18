Также нет информации, или это говорится о существенных рычагах влияния на Россию, или о том, чтобы Украина могла достичь по крайней мере паритета по линии фронта, или о поднятии ставок накануне возможных переговоров с Владимиром Путиным. Это 24 Каналу отметил политолог Алексей Кошель.

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"Путин сейчас поднимает ставки. Сейчас они бьют в формате каждый день. Есть риск того, что это может продолжаться неделями, возможно, даже в ближайшие месяцы. Именно так оно и будет, потому что Россия сейчас пытается поднять ставки в переговорах. Поэтому у нас обстрелы, поэтому они вообще не считаются с количеством солдат и просто бросают в бой", – сказал он.

"Может быть много обстрелов"

Алексей Кошель считает, что также в контексте переговоров появляется информация о войсках КНДР, которых российские оккупанты могут привлечь к войне против Украины. По его словам, это маловероятно.

В частности, существует серьезный языковой барьер. Для этого не смогут обеспечить достаточного количества переводчиков. Кроме того, уровень подготовки солдат России и Северной Кореи совсем другой. Военные КНДР не знают, что такое РЭБы, беспилотники и так далее.

Но эта информация появляется именно в контексте переговоров. Поэтому мы должны быть готовыми, что сейчас может быть достаточно много подобных действий по повышению ставок. Может быть очень много обстрелов и много чего другого,

– предположил политолог.

К слову, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заметил, что российские оккупанты этой зимой хотят достичь максимального блэкаута в Украине. По его словам, для этого враг будет использовать массированные удары по энергетической инфраструктуре нашего государства.