Для цього ворог буде використовувати масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Це 24 Каналу зауважив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

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"Росія хоче використати зиму. Ми не знаємо, якою вона буде. Вона може бути і холодною. Використовуючи такі масовані удари по енергетичній інфраструктурі, просто досягнути тотального блекауту", – сказав він.

За його словами, цього можна досягнути ракетними ударами по об'єктах Укренерго. Мовиться про опорні високовольтні підстанції. Якщо буде критична кількість уражень, то наступає каскадна аварія, коли всі інші перенавантажуються й автоматика їх вимикає.

Наші енергетики та керівництво держави будуть робити все можливе, аби цього не сталось. Зокрема, забезпечать протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 17 листопада Росія атакувала енергосистему України. Мовиться про об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Внаслідок цього є значні пошкодження, по областях запроваджують відключення світла. В Укренерго повідомили, що 18 листопада в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 06 до 22 години діятимуть дві черги відключень одночасно.