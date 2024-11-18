Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся вражеские БпЛА

21:40, 18 ноября Запорожье – в районе города вражеские БпЛА.

21:39, 18 ноября Новая группа ударных БпЛА на Сумщине, движутся в направлении Черниговщины.

21:34, 18 ноября Вражеские БпЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину.