Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Воздушных сил ВСУ. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся вражеские БпЛА
21:40, 18 ноября
Запорожье – в районе города вражеские БпЛА.
21:39, 18 ноября
Новая группа ударных БпЛА на Сумщине, движутся в направлении Черниговщины.
21:34, 18 ноября
Вражеские БпЛА на Сумщине, движутся в южном направлении на Полтавщину.
21:25, 18 ноября
Сумская область угроза применения врагом ударных БпЛА.