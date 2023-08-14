С 14 по 19 августа Ли Шанфу отправится в шестидневное турне, в рамках которого посетит 11 Московскую конференцию по международной безопасности и приедет в Беларусь.
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Ли Шанфу планирует посетить воинские части в Беларуси
Ожидается, что на Московской конференции по международной безопасности китайский министр выступит с речью и встретится с руководителями оборонных ведомств России и других стран.
Во время визита в Беларусь Ли встретится с руководством страны и руководителями белорусской армии. В Белоруссии он посетит несколько местных воинских частей.
Последний раз Ли, который возглавлял Минобороны Китая в марте 2023 года, посещал Россию в апреле, когда он встречался с президентом России Владимиром Путиным.
Ли – генерал и ветеран китайской военной модернизации, попал под санкции Соединенных Штатов в 2018 году из-за транзакций с российским государственным экспортером оружия "Рособоронэкспорт", когда он возглавлял Департамент развития оборудования китайской армии.
Ранее Ли встретился с министром обороны Украины
- В начале июня министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с Ли Шанфу. Встреча состоялась в Сингапуре, где проходил саммит по безопасности Шангри-Ла.
- Ли Шанфу предложил Резникову использовать все возможные средства, чтобы попытаться прекратить войну России, а также пообещал расширить военную связь с Киевом.
- Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что во время встречи украинская сторона стремилась углубить понимание ситуации Пекином на месте.
- Стоит добавить, что перед форумом безопасности в Сингапуре китайская сторона отклонила просьбу США о встрече министров обороны стран. Китайские официальные лица не объяснили причину отказа министра.