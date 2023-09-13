Коли стало відомо про візит Кім Чен Ина до Владивостока, у медійному просторі почали ширитися версії, що Владімір Путін буде домовлятися з північнокорейським диктатором про постачання снарядів. На тлі цього очільник ГУР МО Кирило Буданов дав зрозуміти, що Північна Корея вже почала постачання Росії боєприпасів.

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Що розповів Буданов

Голова української розвідки назвав Пхеньян серйозним виробником озброєнь. КНДР здатна виробляти їх у великій кількості, а Росія – ні. Він наголосив, що росіяни відверто брешуть, коли розповідають про нібито збільшення власного виробництва озброєнь. Адже Москва показує лише план, а не реалізацію, яка складає незначні 3−7% від запланованих обсягів.

Також Буданов заявив, що Північна Корея та Росія дійшли згоди.

Коли кажуть, що зараз Путін відпише чи підпише (угоду з КНДР − 24 Канал) – це все фальш. Тому що ще півтора місяця тому все було узгоджено і почалося відвантаження з Північної Кореї,

– сказав він.

Мовиться про снаряди калібру 122 та 152 міліметрів для гармат радянського зразка, ракети для РСЗВ "Град" та певну кількість танкових снарядів. Буданов зауважив, що у Росії 30 років грабували оборонно-промисловий комплекс та знищили потужні виробництва. А Північна Корея за цей час зберегла серійне виробництво озброєнь.

На думку голови ГУР, угода між КНДР та Росією певною мірою негативно вплине на ситуацію на фронті. Адже снарядний голод окупантів буде потрошку вгамовуватися завдяки допомозі Пхеньяна. За його словами, Кремль хоче отримати мільйонні партії снарядів. У зв'язку з цим постає питання, скільки боєприпасів КНДР зможе швидко передати російським загарбникам.

Що сказав Юсов

Представник ГУР МО Андрій Юсов теж прокоментував зустріч двох диктаторів. Він заявив в етері телемарафону, що КНДР та Росія співпрацюють в питанні постачання боєприпасів російським окупантам. За його словами, Україна знає про напрямки їхньої співпраці та відпрацьовує сценарій протидії цьому.

Запити в принципі відомі, нічого там нового зараз немає. Це снаряди для артилерії, для РСЗВ, і в основному в цьому напрямку йде взаємодія і запити. Так, частково така співпраця (Північної Кореї та Росії – 24 Канал) фіксується,

– сказав він.

Розвідник назвав співпрацю Пхеньяна та Москви серйозним фактором. Його буде відчутно на полі бою в Україні.

Що кажуть експерти про перемовини КНДР та Росії