Політолог Валентин Гладких сказав 24 Каналу, що дуже показова відсутність спільної підсумкової пресконференції чи принаймні заяви.

До теми Чому Кім Чен Ин їздив до Путіна: в ГУР назвали причину

"Нічого, крім пропагандистських наслідків та інтерпретацій, цей візит за собою не потягне", – вважає П'яних.

Так, Росія може скільки завгодно блефувати північнокорейською зброєю, а КНДР – ядерними технологіями Кремля. Однак світові лідери розуміють, що Путін і Кім Чен Ин ні на що не здатні без дозволу Китаю.

Чи будуть наслідки, якщо диктатори таки домовляться

Ще перед візитом Кім Чен Ина до Росії в США заявили, що обмін військовою допомогою між країнами стане "величезною помилкою" та призведе до їхньої подальшої ізоляції від цивілізованого світу.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс наголосила, що пошук допомоги в КНДР свідчить про відчай країни-агресорки. Росія вже в безвиході через величезні втрати в техніці, які нізвідки компенсувати.

Водночас різні експерти, зокрема американський політолог Раміз Юнус, вважають, що будь-яке збройне посилення країни-агресорки спричинить ще активнішу підтримку України з боку її партнерів.

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