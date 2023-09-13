Політолог Валентин Гладких сказав 24 Каналу, що дуже показова відсутність спільної підсумкової пресконференції чи принаймні заяви.
До теми Чому Кім Чен Ин їздив до Путіна: в ГУР назвали причину
"Нічого, крім пропагандистських наслідків та інтерпретацій, цей візит за собою не потягне", – вважає П'яних.
Так, Росія може скільки завгодно блефувати північнокорейською зброєю, а КНДР – ядерними технологіями Кремля. Однак світові лідери розуміють, що Путін і Кім Чен Ин ні на що не здатні без дозволу Китаю.
Чи будуть наслідки, якщо диктатори таки домовляться
Ще перед візитом Кім Чен Ина до Росії в США заявили, що обмін військовою допомогою між країнами стане "величезною помилкою" та призведе до їхньої подальшої ізоляції від цивілізованого світу.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс наголосила, що пошук допомоги в КНДР свідчить про відчай країни-агресорки. Росія вже в безвиході через величезні втрати в техніці, які нізвідки компенсувати.
Водночас різні експерти, зокрема американський політолог Раміз Юнус, вважають, що будь-яке збройне посилення країни-агресорки спричинить ще активнішу підтримку України з боку її партнерів.
Кім Чен Ин зустрівся з Путіним: основне
- Російський диктатор тиснув руку північнокорейському близько 40 секунд, так що вона ледве не посиніла. На запитання про військово-технічну співпрацю країн Путін відповів, що вони обговорять усе, не поспішаючи.
- Лідер КНДР цинічно назвав війну Росії проти України "священною боротьбою". Мовляв, країна-агресорка протистоїть "гегемоністичним силам", захищаючи свій суверенітет.
- Крім того, Кім Чен Ин похвалив "героїчну" російську армію та побажав їй перемоги. Також північнокорейський диктатор підняв келих за здоров'я Владіміра Путіна.