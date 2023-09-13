Представник ГУР МО Андрій Юсов назвав зустріч диктаторів Росії та КНДР свідченням того, що так звана "друга армія світу" має значні проблеми з озброєнням. Він закликав не робити катастрофи з переговорів Владіміра Путіна та Кім Чен Ина.

Читайте також Китай не в захваті: чого може забажати КНДР від Росії за надання зброї

Чому Кім Чен Ин приїхав до Владивостоку

Як пояснив Юсов, Москва звернулася до Пхеньяна по військову допомогу. Це є сигналом того в росіян є значні проблеми з сучасним, високоточним і високотехнологічним озброєнням.

Хоча ми бачимо, що вже не тільки з ним. Якщо російський диктатор змушений просити у Північної Кореї снаряди для артилерії та іншу військову допомогу, то мова йде про великі проблеми і на інших напрямках,

– зауважив розвідник.

За його словами, якщо два диктатори домовляться про поставки озброєння Росії від КНДР, то це стане поганою новиною для українських воїнів. Це допоможе російським окупантам продовжувати оборонні операції, однак не змінить кардинально ситуацію на фронті. На думку Юсова, якщо Москва та Пхеньян дійдуть згоди, то демократичні країни у відповідь можуть інтенсивніше допомагати Україні.

Що кажуть експерти про візит північнокорейського диктатора до російського "колеги"