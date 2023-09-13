Представник ГУР МО Андрій Юсов назвав зустріч диктаторів Росії та КНДР свідченням того, що так звана "друга армія світу" має значні проблеми з озброєнням. Він закликав не робити катастрофи з переговорів Владіміра Путіна та Кім Чен Ина.
Читайте також Китай не в захваті: чого може забажати КНДР від Росії за надання зброї
Чому Кім Чен Ин приїхав до Владивостоку
Як пояснив Юсов, Москва звернулася до Пхеньяна по військову допомогу. Це є сигналом того в росіян є значні проблеми з сучасним, високоточним і високотехнологічним озброєнням.
Хоча ми бачимо, що вже не тільки з ним. Якщо російський диктатор змушений просити у Північної Кореї снаряди для артилерії та іншу військову допомогу, то мова йде про великі проблеми і на інших напрямках,
– зауважив розвідник.
За його словами, якщо два диктатори домовляться про поставки озброєння Росії від КНДР, то це стане поганою новиною для українських воїнів. Це допоможе російським окупантам продовжувати оборонні операції, однак не змінить кардинально ситуацію на фронті. На думку Юсова, якщо Москва та Пхеньян дійдуть згоди, то демократичні країни у відповідь можуть інтенсивніше допомагати Україні.
Що кажуть експерти про візит північнокорейського диктатора до російського "колеги"
- Політолог Ігор Чаленко нещодавно у розмові з 24 Каналом зауважив, що ця зустріч є вигідною для обох диктаторів. Владімір Путін може попросити у Кім Чен Ина радянські види озброєння та напрацювання ракетних технологій і запропонувати йому медицину та продовольство.
- Схожу думку не так давно висловлював військовий експерт Петро Черник. Він заявив, що КНДР має багато радянського "залізяччя", а також патронні та снарядні заводи, що функціонують. Однак Пхеньян не зможе забезпечити російських окупантів дуже великою кількістю боєприпасів.
- Раніше військовий експерт Павло Нарожний назвав Північну Корею власницею одного з найбільших артилерійських арсеналів у світі. Всі системи армії КНДР сумісні з радянськими. На його думку, Пхеньян може передати Москві снаряди, однак постачання проходитимуть повільно через проблеми з логістикою.