Представитель ГУР МО Андрей Юсов назвал встречу диктаторов России и КНДР свидетельством того, что так называемая "вторая армия мира" испытывает значительные проблемы с вооружением. Он призвал не делать катастрофы из переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына.
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Почему Ким Чен Ын приехал во Владивосток
Как объяснил Юсов, Москва обратилась к Пхеньяну за военной помощью. Это сигнал того, что у россиян есть значительные проблемы с современным, высокоточным и высокотехнологичным вооружением.
Хотя мы видим, что уже не только с ним. Если российский диктатор вынужден просить у Северной Кореи снаряды для артиллерии и другую военную помощь, то речь идет о больших проблемах и на других направлениях,
– заметил разведчик.
По его словам, если два диктатора договорятся о поставках вооружения России от КНДР, это станет плохой новостью для украинских воинов. Это поможет российским оккупантам продолжать оборонные операции, однако не изменит кардинально ситуацию на фронте. По мнению Юсова, если Москва и Пхеньян придут к согласию, то демократические страны в ответ могут интенсивнее помогать Украине.
Что говорят эксперты о визите северокорейского диктатора к российскому "коллеге"
- Политолог Игорь Чаленко недавно в разговоре с 24 Каналом заметил, что эта встреча выгодна для обоих диктаторов. Владимир Путин может попросить у Ким Чен Ына советские виды вооружения и наработки ракетных технологий и предложить ему медицину и продовольствие.
- Похожее мнение недавно высказывал военный эксперт Петр Черник. Он заявил, что КНДР имеет много советских "железок", а также функционирующие патронные и снарядные заводы. Однако Пхеньян не сможет обеспечить российских оккупантов очень большим количеством боеприпасов.
- Ранее военный эксперт Павел Нарожный назвал Северную Корею владелицей одного из самых больших артиллерийских арсеналов в мире. Все системы армии КНДР совместимы с советскими. По его мнению, Пхеньян может передать Москве снаряды, однако поставки будут проходить медленно из-за проблем с логистикой.