Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что встреча Путина с Ким Чен Ыном является унизительной для российского диктатора. Тамошняя пропаганда скатилась к тому, что совершает из этого визита какую-то мегасобытие.

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Что КНДР может получить от России

Как отметил Рыбачук, у КНДР есть большие запасы старого советского оружия. Там также рассказывают о "мощных" баллистических ракетах. Но действительно никто так и не знает, как это оружие может показать себя в реальных боевых условиях.

Не стоит переоценивать Северную Корею. В прошлом году уже была информация, что оттуда пошлют на войну против Украины сотни тысяч добровольцев. Но ничего не вышло.

Добровольцев не увидели, но советские вооружения они могут дать. Особенно снаряды к системам, которые Россия использует в войне,

– заметил Рыбачук.

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В ответ КНДР, безусловно, будет рассчитывать на продовольственную помощь от России. Там ведь действительно до сих пор есть проблемы с тем, чтобы накормить население.

Не стоит исключать и то, что Северная Корея может начать выпрашивать военные технологии или сотрудничество в атомной энергетике. Но тут уже нужно упомянуть, что рядом есть и Китай.

Здесь возникает противоречие. Ибо Китай не в восторге, что КНДР хочет получить дополнительный доступ к ядерным технологиям. Там отлично понимают, что ядерный клуб не должен разрастаться. Китаю важна стабильность и торговля, если исключить идеологические моменты. Пекин будет за этим наблюдать. А Россия и КНДР должны оглядываться на позицию Китая,

– рассказал Рыбачук.

Ким Чен Ын приехал в Россию: коротко