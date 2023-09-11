Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что КНДР действительно является милитаризованным государством. Однако сам факт, что Россия может просить у Северной Кореи оружие, демонстрирует не лучшую ситуацию у так называемой "второй армии мира".

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Действительно ли КНДР может помочь России

Как подчеркнул Черник, в КНДР действительно функционируют собственные снарядные и патронные заводы. Также там есть много советского "железья". Однако все их оборонные технологии "выросли из лона" СССР. Они не способны производить что-то новое и качественное.

Потребности России в артиллерийских снарядах – вероятно, около нескольких сотен тысяч или миллионов единиц. КНДР не сможет предоставить такое количество.

Они не могут обеспечить Россию большим количеством боеприпасов. России нужно сотни тысяч, а то и миллионы снарядов. КНДР сможет предоставить максимум несколько тысяч штук,

– считает Черник.

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Не стоит забывать, насколько сложной может быть логистика поставок боеприпасов или даже военной техники из КНДР к линии фронта, если соглашение таки будет заключено. Скорее всего, они будут перевозить все по железной дороге.

Там длинное расстояние. Поездом будет невероятно долго, хотя они могут это сделать. Самолетами не получится. Ил-76 может взять до 40 тонн боеприпасов. Не более. Да и вообще там очень сложные логистические цепочки,

– объяснил Черник.

Сомнительно, что таким образом Китай пытается помочь России через КНДР. Еще раньше США четко объяснили – если Пекин будет помогать стране-агрессорке, то получит ответные санкции. Разменивать торговлю с евроатлантическим миром на помощь России в войне – странная идея.

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