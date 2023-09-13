Ким Чен Ын заявил, что вроде бы с первого момента, когда ступил на болотную российскую землю, почувствовал боевой дух и кипящую действительность. Очевидно, этот "боевой дух" заключается в краже стиральных машинок и унитазов.

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Диктатор из Северной Кореи похвалил "героическую российскую армию". Если российская армия и умеет что-то делать героически (спойлер – нет), то это разве что бежать.

Также Ким Чен Ын пожелал России победы в "священной борьбе за наказание великого зла". Кроме того, диктатор поднял бокал за здоровье "бункерного деда" (где-то заплакал один Кобзон), который ждет не дождется вип-гостя).

Не обошлось и без заверений о крепких связях между Северной Кореей и Россией, которые будут только укрепляться.

Заметьте! К слову, ранее в США рассказали, что произойдет, если Россия и КНДР обменяются военной помощью. Это приведет к изоляции стран. Для России поиск поддержки в КНДР – признак отчаяния.