Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что россияне после украинского плена жалуются из-за неблагоприятных условий для жизни на территории России. Некоторые оккупанты совершают преступления, но для них российские власти уже подготовили сюрприз.

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Оккупанты жалуются на положение в России

Россияне бегут в обе стороны – назад в Россию или в плен. А помогает им в этом украинская программа "Хочу жить".

Недавно россияне обменяли бывших заключенных, находившихся в украинском плену. Несколько десятков оккупантов перевезли в воинскую часть под Москвой. Впоследствии они сообщили о тяжелом положении.

Там, в Украине, было все хорошо в плену, а когда вернулись в Россию – стало хуже, чем в тюрьме,

– глава БФ "Русь сидящая".

Такие сравнения условий жизни в украинском плену и в России очень полезны. Даже если прозрение дойдет хотя бы до кого-то одного.

Дезертиров будут наказывать

Когда оккупанты с оружием сбегают с фронта, то совершают преступления на территории России. Кремлевские власти начали иначе на это реагировать и приняли решение о начале борьбы с дезертирством.

До этого таких людей полностью покрывал закон о дискредитации российской армии. В частности, людей, которые воевали.

Романова рассказала, почему россияне бегут с войны: смотрите видео

К примеру, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев осудил случай в Байкальском крае. Там несколько ребят серьезно избили вернувшегося с войны инвалида.

Очень быстро распространилась кричащая информация: "Нет войне, Слава Украине". Однако это опровергли. На самом деле избитый инвалид – сидел в тюрьме за убийство и за угрозу убить именно этих трех парней. Мужчина уехал на войну, вернулся и снова начал жизнь с ложного пути.

На основе этой истории, вероятно, примут ответные меры и начнут ловить дезертиров. До сих пор всем было безразлично, но теперь за это могут взяться серьезно, ведь нужно отправлять новых мобилизованных на войну.

Ситуация в России: коротко