Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что это заявление Шойгу – обычный сатанинский расчет. Военное командование оккупантов пытается показать себя добрым и заботливым.

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России наплевать на пленных оккупантов

Как подчеркнул Черник, фундаментальное правило любой тирании – она держится исключительно на лояльности собственного населения. Пока эта масса поддерживает Путина и режим – царь будет на плаву. Как только лояльность исчезает – сразу тиран погибает.

Они – прекрасные мастера манипуляции общественным мнением. Пропаганда просто нащупала, что такие нарративы хорошо упадут на зерно их масы,

– заметил Черник.

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На самом деле военному командованию наплевать на жизнь собственных военных. Это можно увидеть из тактики пехотных штурмов, которую россияне регулярно используют на фронте.

Ситуация в России: коротко