Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Он, как и другие бойцы "Азова", уверен в неизбежности поражения России вблизи Бахмута.

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Что известно о подразделении "Эспаньола"

Недавно стало известно, что Вооруженные Силы уничтожили роту бойцов из недавно созданного "добровольческого" подразделения оккупантов "Эспаньола".

"Его участники – это сторонники российской империалистической идеологии. Они отправляются на войну из-за своих убеждений, а именно веры в то, что Россия должна захватить Украину. Большинство из них являются "ультрасами" московского футбольного клуба ЦСКА", – пояснил боец "Азова".

Среди прочего, это подразделение используют для "заградительных отрядов", которые не дают регулярным войскам России бежать с поля боя. Это сближает их со спецназовцами Рамзана Кадырова, также созданными для красивых фотографий и распространения определенной идеологии.

Родион Кудряшов о разгромленном подразделении оккупантов: смотрите видео

Ситуация на южном фланге Бахмута

Бойцы "Азова" убеждены, что увольнение Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, расположенных южнее Бахмута, является вопросом времени. Несмотря на то, что оккупанты держатся за них из последних сил, бои за эти населенные пункты очень сложны.

Для того чтобы сохранять текущую ситуацию, враг применяет подразделения быстрого реагирования и постоянно усиливает линию столкновения новым личным составом. Также на этом участке Силы обороны вынуждены преодолевать минные заграждения агрессора.

"Враг понимает, что вскоре он потеряет эти населенные пункты, ведь все его попытки контратаковать в этом направлении не имели успеха", – отметил Кудряшов.

Подробности неудачного штурма Андреевки с участием "Эспаньолы"