Очередную порцию сказок во время так называемой Московской конференции по безопасности озвучил глава российского минобороны Сергей Шойгу, пишет 24 Канал. Вдруг целями агрессии против Украины стали не так называемая "демилитаризация" и "денацификация".

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Теперь в России врут, что воюют ради освобождения пленных

Теперь, учитывая слова Шойгу, целью России в войне против Украины является освобождение российских военнопленных.

Освобождение военнослужащих России из украинского плена является одной из приоритетных гуманитарных задач "спецоперации",

– заявил он.

Шойгу, вероятно, не знает, что российские военнопленные не хотят возвращаться в Россию. В частности, как пишет The Economist, пленные, которые удерживаются в лагере во Львовской области, просят украинские власти не обменивать их до окончания контрактов или даже до конца войны.

Оккупанты не хотят больше участвовать в боевых действиях и становиться "пушечным мясом".

Шойгу фантазирует о российском оружии и ядерной угрозе на ЗАЭС

Глава российского минобороны продолжил мантру кремлевской пропаганды о какой-то неизвестной мощи армии России, уже потерявшей в Украине более 200 тысяч военных и тысячи единиц техники.

В воображении Шойгу так называемая "спецоперация" якобы снизила возможности западных государств "навязывать свои интересы" в мире и "развенчала миф о превосходстве западных военных стандартов".

Ничего неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет, во многих случаях западная техника уступает даже советской,

– фантазирует Шойгу.

Вот только он почему-то забыл о том, что американский ЗРК Patriot, разработанный еще в прошлом веке, эффективно сбивает российские ракеты "Кинжал", о которых пропаганда говорит, мол, им нет аналога.

Также российский министр забыл упомянуть о крылатых ракетах Storm Shadow и SCALP и морских дронах, наводящих ужас на оккупантов.

Шойгу вдруг показалось, что действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС, назвав ситуацию там "тревожной". Однако именно Россия несет ответственность за ситуацию на станции, которую оккупировала и систематически создает разные угрозы.

В России плачутся о кассетных снарядах

Глава вражеского минобороны сделал циничное заявление, мол, Россия "может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов в связи с нарушением норм гуманитарного права Киевом".

Однако Шойгу не упомянул о том, что Россия уже давно активно использует кассетные снаряды, в частности, против гражданских.

В конце концов он похвастался, что отношения между Россией и Китаем уже якобы "превзошли уровень стратегических связей" по всем аспектам и стали "более чем союзническими".

Однако и здесь Шойгу не говорит всей правды, поскольку Китай активно участвовал в обсуждении "формулы мира" Зеленского в Саудовской Аравии, куда Россию не пригласили.