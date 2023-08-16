Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що ця заява Шойгу – звичайний сатанинський розрахунок. Військове командування окупантів намагається продемонструвати себе добрим та турботливим.

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Росії наплювати на полонених окупантів

Як наголосив Черник, фундаментальне правило будь-якої тиранії – вона тримається винятково на лояльності власного населення. Поки ця маса підтримує Путіна та режим – доти царьок буде на плаву. Як тільки лояльність зникає – одразу тиран гине.

Вони – прекрасні майстри маніпуляції суспільною думкою. Пропаганда просто намацала, що такі наративи добре впадуть на зерно їхньої маси,

– зауважив Черник.

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Насправді військовому командування наплювати на життя власних військових. Це можна побачити із тактики піхотних штурмів, яку росіяни регулярно використовують на фронті.

Ситуація в Росії: коротко