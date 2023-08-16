Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що ця заява Шойгу – звичайний сатанинський розрахунок. Військове командування окупантів намагається продемонструвати себе добрим та турботливим.
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Росії наплювати на полонених окупантів
Як наголосив Черник, фундаментальне правило будь-якої тиранії – вона тримається винятково на лояльності власного населення. Поки ця маса підтримує Путіна та режим – доти царьок буде на плаву. Як тільки лояльність зникає – одразу тиран гине.
Вони – прекрасні майстри маніпуляції суспільною думкою. Пропаганда просто намацала, що такі наративи добре впадуть на зерно їхньої маси,
– зауважив Черник.
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Насправді військовому командування наплювати на життя власних військових. Це можна побачити із тактики піхотних штурмів, яку росіяни регулярно використовують на фронті.
Ситуація в Росії: коротко
- Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу раптово назвав нову ціль війни проти України. Виявляється, що він тепер хоче повернути російських військовополонених. Також Шойгу, як завжди, почав розповідати казочки, що "у багатьох випадках західна техніка поступається навіть радянській".
- Нещодавно українські військові розгромили роту з підрозділу "Еспаньола", до якого входили так звані російські футбольні фанати. Більшість з них були "ультрасами" ЦСКА.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські військові вже знищили 255 570 російських окупантів. Також країна-агресорка втратила 4324 танки, 8380 бойових броньованих машин, 5152 артилерійських систем, 714 РСЗВ, 485 засобів ППО тощо.