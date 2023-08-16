З 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні вже 255 570 одиниць особового складу. Окрім того, у Росії є шалені втрати у техніці.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 4 324 (+11) одиниці;

бойових броньованих машин – 8 380 (+10) одиниць,

артилерійських систем – 5 152 (+24) одиниці;

РСЗВ – 714 одиниць;

засоби ППО – 485 (+3) одиниць;

літаків – 315 одиниць;

гелікоптерів – 314 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 248 (+6) одиниць;

крилаті ракети – 1 404 (+17) одиниці;

кораблі/катери – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 614 (+30) одиниць;

спеціальна техніка – 773 (+4) одиниці.



Статистика щодо втрат Росії станом на 16 серпня / Зображення Генштабу ЗСУ

Ситуація на полі бою