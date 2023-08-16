З 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні вже 255 570 одиниць особового складу. Окрім того, у Росії є шалені втрати у техніці.
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Які втрати ворога у техніці
- танків – 4 324 (+11) одиниці;
- бойових броньованих машин – 8 380 (+10) одиниць,
- артилерійських систем – 5 152 (+24) одиниці;
- РСЗВ – 714 одиниць;
- засоби ППО – 485 (+3) одиниць;
- літаків – 315 одиниць;
- гелікоптерів – 314 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 248 (+6) одиниць;
- крилаті ракети – 1 404 (+17) одиниці;
- кораблі/катери – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 614 (+30) одиниць;
- спеціальна техніка – 773 (+4) одиниці.
Статистика щодо втрат Росії станом на 16 серпня / Зображення Генштабу ЗСУ