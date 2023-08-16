З 24 лютого 2022 року Кремль втратив на війні в Україні вже 255 570 одиниць особового складу. Окрім того, у Росії є шалені втрати у техніці.

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Які втрати ворога у техніці

  • танків – 4 324 (+11) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 8 380 (+10) одиниць,
  • артилерійських систем – 5 152 (+24) одиниці;
  • РСЗВ – 714 одиниць;
  • засоби ППО – 485 (+3) одиниць;
  • літаків – 315 одиниць;
  • гелікоптерів – 314 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 248 (+6) одиниць;
  • крилаті ракети – 1 404 (+17) одиниці;
  • кораблі/катери – 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 614 (+30) одиниць;
  • спеціальна техніка – 773 (+4) одиниці.


Статистика щодо втрат Росії станом на 16 серпня / Зображення Генштабу ЗСУ

Ситуація на полі бою