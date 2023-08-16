Про це під час телемарафону розповів пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Мовиться про фанатський спецназ, який отримав назву "Еспаньола", передає 24 Канал.

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Російських "добровольців" знищують

За словами Бородіна, буда достатньо сильна контратака з боку росіян. Вони сунули на звільнені території, але безрезультатно. Наші захисники не лише відбили атаку, а й знищили три танки Т-90М "Прорив" однієї з останніх модифікацій.

Пресофіцер додав, що вдалося знищити особовий склад так званого "добровольчого" формування. До нього входили фанати футбольного клубу "ЦСК", що у Росії.

Ми знищили роту піхоти, при чому це було рідкісним явищем - фанатський спецназ, на кшталт добровольців, називається "Еспаньола", наскільки розуміємо це фанати ЦСК (російський футбольний клуб з Москви – 24 Канал), вони як ультрас московський,

– каже Бородін.

За словами пресофіцера, футбольних фанів вирішили зробити "добровольцями". Втім, "щось мотивації в них від цього більше не стало".

У Росії змінилася стратегія

Він також зауважив, що раніше у ворога була інша стратегія. Він міг відправити на вірну гибель відразу декілька рот, але зберегти при цьому танк.

Зараз, коли вони контратакують, намагаючись щось повернути, то вони починають кидати підрозділи "Ахмат" або фанатів, яким чомусь надають значно кращу техніку, ніж штатним військовим підрозділам, які тут стояли раніше,

– каже він.

Захисник підкреслює, що не розуміє, що стало причиною такого рішення. Особливо з урахуванням тих же Т-90М "Прорив", які одними з топових, а також надзвичайно дорогих танків. Він звернув увагу, що раніше "все відпрацьовували людьми". Тепер же ворог готовий лишати техніку.

Але це ще не все. Бородін зазначив, що окупанти змінюють принципи ведення бою. А ще вони більше не здійснюють "м'ясні" штурми. Натомість віддають перевагу маленьким піхотним групам.

До того ж росіяни намагаються з допомогою великої кількості дронів захищатися. А ще ставку ворог робить на застосуванні артилерії, авіації та замінування.