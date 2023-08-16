Звістку про його ліквідацію опублікували на сайті клану аль-Фара 11 серпня. Слід розуміти, що цей клан – один із найвпливовіших у секторі Газа.

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Як він опинився на фронті

Журналісти зв'язалися з його батьком Хайсамом. Він розповів, що його син загинув, воюючи проти України. Причому Рамі не мобілізували. Він сам уклав контракт з російським міноборони.

Зверніть увагу! Це вперше на війні проти України загинув громадянин частково визнаної держави Палестини.

Водночас слід розуміти, що росіяни вербували палестинців. Про це розповідали джерела у спецслужбах Лівану.

Розслідувачі кажуть, що Рамі аль-Фара народився у жовтні 1994 року у Росії. Його матір – громадянка Росії. У 2000-му році вона перевезла хлопця до сектора Газу, де у той час працював його батько. Окупант прожив там до 2007 року. Щойно до влади прийшло угруповання ХАМАС, сім'я Рамі евакуювалася до Росії.

За словами Хайсама, його родині вдалося виїхати завдяки російським дипломатам. У самого Рамі було громадянство Росії, а також паспорт Палестини. Рамі проходив строкову службу. Його призвали у 2018 році. Він, як розповідають журналісти, "вчився на снайпера".

Цікаво, що останні світлини син надсилав батькові вже з України. За його словами, Рамі охороняв військових, котрі розміновували території поблизу Бахмута. Окупант поповнив статистику втрат 5 серпня. Тоді він "рятував своїх поранених друзів".

Відомо, що його тіло вже привезли до Курганинська, що в Краснодарському краю. Найближчим часом окупанта мають поховати з військовими почестями. Батько зауважив, що сина нагородили якимось орденом. Утім, він не зміг пригадати, про який саме йдеться.

Наостанок зауважимо, що станом на ранок 15 серпня наші захисники ліквідували 254 920 російських загарбників. А за добу з 14 серпня на той світ вдалося відправити 540 бійців так званої "другої армії світу".