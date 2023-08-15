Українська армія продовжує нищити особовий склад та склади боєприпасів ворога. Після влучання у військову базу у селі Юр'ївка російські ЗМІ пишуть про загибель полковника Віктора Ковальова, передає 24 Канал.

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Ще пів сотні поранених окупантів і полковник

Про ймовірну смерть російського полковника стало відомо із російських пропагандистських телеграм-каналів.

"14 серпня 2023 року внаслідок авіаційного удару ЗСУ ракетами Storm Shadow по селу Юр'ївка Мангуського району ДНР загинув наш дорогий друг полковник Ковальов Віктор Анатолійович", — йдеться в повідомленні.

Відомо також про щонайменше 50 поранених серед російських військових.

"Окупантів розмістили у міській лікарні №2. З них 13 вже померли. У Мангуші лікарня забита, щодо померлих то відомо про 5 окупантів", – йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Також у відомстві зазначили, що росіяни всю ніч розбирали наслідки та вивозили поранених, трупи та витягали побиту техніку. Водночас про загальну кількість поранених судити ще рано, але за кількістю автобусів та вантажівок, маркованих "300" вона велика.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що інформації про поранення цивільних немає.

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